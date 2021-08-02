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羽球／球后戴資穎為何被親人叫「阿祖」？ 戴姊今揭密

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
世界球后戴資穎的胞姊戴靖潔，今天下午於高雄左營即將開業的「戴萌」的店面受訪。記者陳弘逸／攝影
世界球后戴資穎的胞姊戴靖潔，今天下午於高雄左營即將開業的「戴萌」的店面受訪。記者陳弘逸／攝影

世界球后戴資穎的胞姊戴靖潔，今天下午於高雄左營即將開業的「戴萌」的店面受訪，她說未來會全心全意經營店家，除販賣體育用品，也會賣妹妹戴資穎的相關產品，另外揭密，為何稱小戴是「阿祖」的原因，同時也對酸民批「裝熟」一說做出回應。

由於在社群網站上，戴靖潔常稱戴資穎是「阿祖」，至於這個稱號的由來，戴姊說，因為小戴以前，經常會指使家人「去幹嘛、去幹嘛」，就被戴媽說這樣的行為很像阿祖，因此，小戴就有了這個綽號，但其實在家中，鮮少有機會這樣叫她。

戴靖潔先前在電視台擔任球評，轉播時曾不斷喊「小戴妳可以的」，遭網路不知情酸民批「小戴很熟」，殊不知本人轉播就是小戴親姊姊，對此，戴姊大方回應，無論身為姊姊，或替國家代表隊表示支持，其他電視台都喊了，自己怎能在加油時喊輸人。

由於接下來，戴靖潔暫別電視台轉播工作，回到高雄全心全意經營「戴萌」，對此，戴靖潔說，未來這家店，會賣體育用品與小戴的相關產品，但經營的理念會遵照父親的意願。

戴靖潔還說，會想讓羽球這項運動，可以在台灣被越來越多人看見，未來有考慮在店內做線上直播，或舉辦活動來推廣羽球運動，但目前都還沒想好。

至於確切搬家與開店時間，戴資穎父親則說，目前尚未確定，另外，苓雅區老家住了10多年，要搬來左營，還是會有點不捨，畢竟也是家人成長的回憶。

世界球后戴資穎的胞姊戴靖潔（右），辭去電視台轉播工作，將回高雄全力經營「戴萌」，也會店面也會依據父親戴楠凱（左）理念。記者陳弘逸／攝影
世界球后戴資穎的胞姊戴靖潔（右），辭去電視台轉播工作，將回高雄全力經營「戴萌」，也會店面也會依據父親戴楠凱（左）理念。記者陳弘逸／攝影

戴資穎 羽球

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