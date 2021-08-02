全大運10月1日成大復辦6項賽事 不開放民眾觀賽
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，成功大學今天宣布，全國大專校院運動會10月1日至5日將於成大復辦其中6項賽事，但因防疫考量，不開放民眾觀賽。
成大今天指出，今年全大運未完成的13項比賽項目，成大場地將接續復辦田徑、羽球、網球、橄欖球、射箭、舉重等6項競賽，預估約有4000人進入台南。
成大表示，成大與體育署將就全大運復辦期間相關PCR檢測及快篩規定，做最嚴密考量，兼顧選手參賽權利與全體與會人員的健康安全。
110全大運執行長暨成大副校長李俊璋表示，110全大運未完賽的項目共13項，若全部未完賽項目都在成大復辦，估計將有近1萬人湧入台南；為避免造成台南防疫負擔，校方決定非近身運動、賽程進行一半的項目優先在成大復辦，其他項目包括角力、木球、競技體操、韻律體操、柔道、空手道、軟網等7項，交由大專體總各單項運動委員會在12月底前陸續舉辦。
目前成大已發送通知，邀請全國各大專校院重新報名，並規定所有人員須持PCR檢測陰性報告才能進場。李俊璋說，8月5日將與體育署及大專體育總會商討，是否請衛生福利部專案處理，委由衛生福利部醫院協助全大運選手、教練、裁判的PCR檢測。
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