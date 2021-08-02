每年花上億元挺運動有何好處？合庫：不在乎回饋

合庫銀行羽球選手「世界球后」戴資穎在東奧奪銀，桌球隊林昀儒、鄭怡靜則獲混雙及男單銅牌，在東奧大放異彩。合庫每年編列上億元預算支持運動，對合庫有何好處？合庫副總周俊隆表示，不在乎回饋也不求回饋，球員對外代言或拍廣告不限制也不求分潤，只是取之於社會用之於社會。

為了成為桌球、羽球、棒球三支球隊，約一百七十多位優秀運動員實現夢想的強力後盾，合作金庫每年編列上億元預算支持體育活動，讓選手們無後顧之憂，專心精進球技訓練並積極參與國內外賽事，為台灣爭光。

周俊隆表示，合庫106時編列 1億300萬元，董事長雷仲達到任後更加大力支持體育活動，近三年與算逐年提高，今年已達1億4700多萬元。

有媒體好奇，合庫支持運動對企業帶來什麼效益？周俊隆說，合庫成立球隊歷史悠久，於民國36年、38年及81年分別成立桌球、棒球及羽球隊，因早期體育環境艱困，許多優秀選手面臨缺乏經費及專業師資訓練，而被迫放棄球員生涯或參與國際賽事出國比賽，合庫配合政府體育政策，協助政府培植國家選手，幫助國家運動發展。

周俊隆表示，合庫對臺灣體育發展有著強烈的使命感，讓選手們無後顧之憂，可以專心精進球技並積極參與國內外賽事，而球員可以逐步實現自己的夢想，讓臺灣在國際賽事發光發亮，進而提高臺灣在國際的能見度。

周俊隆強調，不在乎回饋也不求回饋，開放球員異業合作，不限制球員多元發展，包括球員代言、拍廣告等，都不求任何回饋或分潤，只是取之社會用於社會。

本次東京奧運參賽選手中，合庫參與奧運的教練及選手共有10位之多，羽球隊由教練蔡佳欣帶領世界球后戴資穎，以及臺灣一哥周天成、王子維，桌球隊由教練許榮展、蔣澎龍帶領桌球名將莊智淵、陳建安及「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜參賽。