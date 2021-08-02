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培養體育選手 藍黨團：提高國光獎金和企業贊助免稅額

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨上午舉行「企業挺選手 韓國能台灣不能？」記者會。圖／國民黨團提供
國民黨上午舉行「企業挺選手 韓國能台灣不能？」記者會。圖／國民黨團提供

我國體育選手在本屆東京奧運創下有史以來最佳成績。國民黨立院黨團以韓國為例，建議我國政府針對贊助體育選手的企業能提高免稅額，鼓勵企業投入；並提高「黃金計畫」金額，由4年12億元提高到3年30億元。另外也提高國光獎金，金牌由2000萬元提高至3000萬元，銀牌1500萬元、銅牌800萬元。

國民黨團總召費鴻泰表示，韓國企業是大力投入金錢，讓這些選手能夠免於後顧之憂，政府也會對於這些企業給予回饋，強烈建議教育部、體育署和財政部能做相關規劃，當企業贊助體育選手和活動，政府應該提高免稅額，用這種方式可以激發體育的運動表現，「韓國能，台灣為什麼不能？」

費鴻泰說，這次參加奧運的68位選手裡，只有38位列入黃金計畫，例如拳擊選手黃筱雯原來不在計畫裡面，後來是被極力爭取才列入。費說，黃金計畫僅4年12億元，希望未來能提高金額到3年30億元。台灣不是沒有資源，這次奧運激起全國的愛國心，盼能編列預算讓台灣選手表現更傑出。

費鴻泰也建議國光獎金提高金額，金牌從2000萬元提高到3000萬元，銀牌700萬元要提高到1500萬元，銅牌則由500萬元提高到800萬元。

國民黨團書記長陳玉珍表示，國民黨團三大訴求包括稅務政策減免吸引企業投入、企業長期費助培育優秀選手、成立職業聯賽擴大選手來源。國民黨團首席副書記長、教育委員會委員萬美玲表示，他已提出「運動產業發展條例」第26-2條修法，盼中央能列為優先法案，強力推動。

奧運 國民黨

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