綠委稱台灣奪牌關鍵：蔡總統上任後體育經費大提升

台灣奪牌破紀錄，但在野黨批評政府只會蹭奧運熱，超馬好手林義傑也批評政府做不夠，體育改革還不夠。民進黨立委許智傑指出，台灣奪牌破紀錄，他認為關鍵都是蔡總統上任後體育經費大幅提升，不論是國訓中心翻新、教練預算、黃金選手計畫等都是實質扶植體育的表現。

許智傑說，比起2015年馬英九執政國訓預算4.2億元、蔡英文上任每一年都超過馬政府時期，2019年甚至高達18.8億元，是馬政府4倍以上。數字會說話，請國民黨要給予蔡總統肯定，繼續支持體育預算。

這次奧運表現很好，讓台灣能見度上升，但也有人提議開始運作2024巴黎奧運正名台灣隊的運動，許智傑則說，這是我們的目標，可以就盡量，不可以就體諒，這次全世界包含日本、美國、俄羅斯等大國都稱呼台灣，讓台灣能見度大大提升，然而奧運用正名台灣隊，理想上相當認同，但現實上有很多挑戰得克服，還需要全民有共識才能推動，以目前的狀況，還需要各界集思廣益，不然難保重演2018東奧正名公投失敗的問題。