羽球／不去想里約奧運失利 戴資穎：專注自己

第三度的奧運旅程，我國「世界球后」戴資穎賽前就設定奪牌目標，今天4強賽她以21：18、21：12擊敗印度好手辛德胡（P. V. Sindhu），拿到明天晚間的東京奧運羽球女單金牌戰門票，提前達到目標，最終戰將和世界排名第2的大陸陳雨菲對決，挑戰中華羽球隊從沒拿過的奧運女單金牌。

小戴昨天闖進4強就已是我國羽壇新頁，今天將紀錄更近一步，她自評發揮「還可以」，沒出現太多失誤，她笑說：「專注在自己，在沒失誤下，我對誰都有機會。」

5年前里約奧運，小戴16強就是敗給辛德胡，今天又在奧運殿堂對決，她透露沒特別想到上次奧運的回憶，只想到兩人常常碰頭。

今天已是兩位女將第19度交手，今年初在泰國舉行的年終賽也曾遭遇，勝家都是小戴；小戴歷時40分鐘就帶走勝利，也讓里約奧運奪銀的辛德胡無緣挑戰金牌，明天將和大陸女將何冰嬌爭奪銅牌。

女單金牌戰預定是台灣時間明晚8點20分登場，世界前2的小戴和陳雨菲再度會師最終戰，小戴認為肯定是場苦戰，「她是很穩定，後場出手很多變化的選手，我自己明天一定也要非常的穩定，不要失誤，才有機會和她打。」