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射擊／完成晉級決賽目標 「辣媽」射手田家榛最想念女兒

中央社 / 東京30日電
田家榛(中)。 路透
田家榛(中)。 路透

為了對射擊的使命感，「辣媽射手」田家榛2個多月看不到3歲的寶貝女兒，今天她在2020東京奧運25公尺火藥手槍名列第8，她說：「好想放假、陪陪女兒。」

田家榛是今年中華奧運代表團當中，唯一的「媽媽選手」，由於奧運開幕倒數前最後2個月，台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，為保護選手健康，因此國家運動訓練中心也全面封閉，減少選手與外界接觸機會，降低染疫風險。

奧運最後衝刺階段，田家榛也婉拒懇親機會，全心備戰奧運，今天上午她在25公尺快射資格賽結束後，她排名第5晉級，可惜下午決賽排名第8結束，她幽默地說：「好像下來的早了一點。」

過去主攻10公尺空氣手槍的田家榛，是台灣最早取得東京奧運門票的運動員，沒想到卻是在25公尺火藥手槍拿下，她表示，當初確定可以參賽後，她和父親就設定，「希望能夠晉級決賽」。

今天接受媒體訪問時田家榛一派輕鬆，但她也承認比賽期間壓力太大，讓她有點崩潰，她經常半夜醒來，不敢看家人傳來的訊息，「我怕他們會戳到我的點」。

如今田家榛和吳佳穎雙雙締造歷史，兩人紛紛成功踏進決賽，田家榛說：「好，我進了（決賽），很開心。」她也說，至少有達成當初設定的目標，這段時間的犧牲沒有白費。

唯一讓她不滿意的是，老公幫她剪接的應援影片，找來全家族一起拉著紅布條寫著：「媽媽選手田家榛加油。」她抱怨：「為什麼不是寫辣媽選手。」

2020東京奧運 吳佳穎

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