中市警搭奧運熱潮 為中華健兒加油帶台中伯仔娃娃回家

東京奧運如火如荼舉行，我國中華健兒在奧運場上展現實力，台中市警察局臉書「TCPB局長室」粉絲頁邁入第五年，恰逢東奧開跑，市警局邀請大家以行動支持中華健兒，民眾上「TCPB局長室」按讚、留言支持台灣東奧選手，有機會將可愛的「台中伯仔」帶回家。

台中市警察局臉書「TCPB局長室」粉絲頁經常提供民眾實用的防詐、交通與預防犯罪宣導資訊，不定期舉行線上留言抽獎活動，更深受網友喜愛，已有近40萬粉絲追蹤，掌握第一手訊息。