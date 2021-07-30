田徑／完成兒時奧運夢 謝喜恩勉勵體育人：別設限自己

踏上夢想的奧運舞台，我國「百欄女神」謝喜恩今天看到新國立競技場跑道上的五環標誌，內心忍不住感動，她也想用自己故事鼓勵其他選手，堅持就有機會圓夢。

謝喜恩坦言，田徑選手要踏上奧運舞台已經不容易，在台灣更是不容易，就算自己從小就有奧運夢，也沒想過選手生涯真的能穿上中華代表團戰袍。

她想以自己故事和所有抱持夢想的選手說，要堅定信念，就像在跑道上，放棄就會被超過，堅持就可能圓夢，「不要設限自己的目標，真的去闖，才會抓到夢想。」

謝喜恩專項是100公尺跨欄，東奧行是以保障名額身分參賽，但項目是國際田總安排的女子100公尺參賽權：外界雖有很多雜音，但她選擇專注投入訓練，從接獲通知後的備戰，到賽前查詢同組對手最佳成績等，今天跑出12秒49成績雖無緣晉級，她認為自己沒有對不起奧運選手的身分，盡全力完成了這趟奧運初體驗。

她提到，只為100公尺專心訓練2個月，有些反應還是無法改過來，像今天起跑後忍不住算起欄架腳步，起跑後的身體反應也不像其他選手往前壓，還是會有往上蹬起的反射，不過2個月的訓練就和其他花好幾年的選手同場，她笑中帶淚說：「已經滿足了。」

26歲迎接奧運初體驗，謝喜恩不諱言，這一趟可能也是最後一次以選手身分參加奧運，槍響時腦中甚至一度空白，不過整趟旅程無愧於心，接下來的國際賽目標就是明年杭州亞運，希望能再次享受大賽舞台。 謝喜恩（右二）跑在新國立競技場的奧運五環跑道上，儘管無緣晉級女子100公尺預賽，她仍享受生涯第一度奧運旅程。特派記者余承翰／攝影 謝喜恩享受生涯第一場奧運旅程。特派記者余承翰／攝影

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