快訊

台積電南科18a廠驚傳製程出包！部分產線停擺 供應商全被擋門外

評／日學者回顧我國選舉史 李登輝扮演什麼角色？

高球／台灣裙襬搖搖LPGA因疫情宣布取消 連續兩年中斷

聯合新聞網 / 綜合報導
考量健康因素以及台灣邊境管制政策等，裙襬搖搖高爾夫基金會與LPGA認證單位共同討論之後，決定2021台灣裙襬搖搖LPGA賽事將取消舉辦。 聯合報系資料照
考量健康因素以及台灣邊境管制政策等，裙襬搖搖高爾夫基金會與LPGA認證單位共同討論之後，決定2021台灣裙襬搖搖LPGA賽事將取消舉辦。 聯合報系資料照

台灣承辦最頂級的LPGA賽事，於去年因疫情取消後，今年再度因疫情因素，決定提早宣布取消，連續二年中斷比賽。

主辦單位聲明：

獲得國際高球選手與球迷關注和好評之台灣裙襬搖搖LPGA賽事，於2021年賽事籌備上，因全球持續受到新型冠狀病毒(COVID-19)疫情未解之影響，加以台灣於五月後爆發嚴重疫情，防疫單位採取三級警戒措施，我國邊境管制愈趨嚴格，在考量選手出入境之限制以及賽事安全維護的可行性後，財團法人裙襬搖搖高爾夫基金會和美國LPGA總部共同討論，決定「2021台灣裙襬搖搖LPGA」賽事將取消舉辦，在此衷心期待2022台灣裙襬搖搖LPGA賽事能如期與全球觀眾相見。

疫情 COVID-19 新型冠狀病毒 三級警戒

相關新聞

高球／台灣裙襬搖搖LPGA因疫情宣布取消 連續兩年中斷

台灣承辦最頂級的LPGA賽事，於去年因疫情取消後，今年再度因疫情因素，決定提早宣布取消，連續二年中斷比賽。 主辦單位聲明： 獲得國際高球選手與球迷關注和好評之台灣裙襬搖搖LPGA賽事，於202

全運會10月登場 新北：代表的選手優先開放訓練

新冠肺炎疫情逐漸受到控制，新北市議員戴瑋姍說，很多選手都已經2個月沒有訓練，希望盡快回到訓練場，這些都是未來的國手、未來...

影／做好防疫 竹市2家公立運動中心重啟

全國疫情警戒降二級，新竹市原自主閉館新科、竹光國民運動中心27日重啟。為確保民眾運動兼防疫，竹光國民運動中心參考韓國健身...

運動讓生活更精彩！Nike Taiwan Line官方帳號 讓你努力都不會白費

工作可能會遇到瓶頸、生活不可能事事都盡如人意，但運動會讓人快樂！無論何時何地，只要你願意，打開手機就能開始動起來，恣意享受流汗暢快，讓自己充滿信心去迎接更多的挑戰。 在這個特別時刻，居家工作與生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。