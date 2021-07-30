高球／台灣裙襬搖搖LPGA因疫情宣布取消 連續兩年中斷
台灣承辦最頂級的LPGA賽事，於去年因疫情取消後，今年再度因疫情因素，決定提早宣布取消，連續二年中斷比賽。
主辦單位聲明：
獲得國際高球選手與球迷關注和好評之台灣裙襬搖搖LPGA賽事，於2021年賽事籌備上，因全球持續受到新型冠狀病毒(COVID-19)疫情未解之影響，加以台灣於五月後爆發嚴重疫情，防疫單位採取三級警戒措施，我國邊境管制愈趨嚴格，在考量選手出入境之限制以及賽事安全維護的可行性後，財團法人裙襬搖搖高爾夫基金會和美國LPGA總部共同討論，決定「2021台灣裙襬搖搖LPGA」賽事將取消舉辦，在此衷心期待2022台灣裙襬搖搖LPGA賽事能如期與全球觀眾相見。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言