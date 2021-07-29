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打破世界紀錄還拿不到奧運金牌? 結果是這原因

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
美國隊打破女子800公尺自由式接力世界紀錄，但只能屈居銀牌。路透
美國隊打破女子800公尺自由式接力世界紀錄，但只能屈居銀牌。路透

美國女子游泳隊29日在東奧打破800公尺自由式接力世界紀錄，結果只得到銀牌，證明「沒有最好，只有更好」這句話同樣適用於體育。

美國隊的Katie Ledecky, Allison Schmitt, Paige Madden和Katie McLaughlin以7:40.73刷新澳洲隊2019年創下的7:41.50世界紀錄。

不過，中國大陸隊卻以7:40.33，更新的世界紀錄奪走金牌，比美國快0.4秒。銅牌澳洲隊也打破自己的紀錄，成績是7:41.29。只能說，人外有人。

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