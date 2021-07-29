全運會10月登場 新北：代表的選手優先開放訓練

新冠肺炎疫情逐漸受到控制，新北市議員戴瑋姍說，很多選手都已經2個月沒有訓練，希望盡快回到訓練場，這些都是未來的國手、未來奧運金牌。新北教育局長張明文說，針對全運會代表新北市的選手，將有專案優先開放。

戴瑋姍表示，舉重國手陳玟卉拿到銅牌，市長第一時間致電給她媽媽，她媽媽有說不要奪牌才關心選手，要給動的選手好走的路，不受阻礙接受訓練很重要。

戴瑋姍說，很多選手有2個多月沒訓練，希望盡快回到訓練場，台北市已解禁，只要學校召開防疫小組會議，給予老師、教練快篩就能訓練。

新北市長侯友宜說，與陳玟卉母親有討論，會引進更多企業來贊助，更帶動選手照顧，也許中央地方照顧選手還有不足，這是我們需心探討的。

張明文表示，全國運10月要比賽，所以有部分代表新北市的選手，有專案防疫落實之下會優先開放。至於校隊部分會一步一步來。