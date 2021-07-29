快訊

末代指考國文解答出爐！白話文閱讀篇幅長、題目難選項不難鑑別度高

桌球／史詩級神仙打架！兩岸網紛讚林昀儒：看到要心臟病

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全運會10月登場 新北：代表的選手優先開放訓練

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北教育局長張明文（左）說，針對全運會代表新北市的選手，將有專案優先開放。記者王敏旭／攝影
新北教育局長張明文（左）說，針對全運會代表新北市的選手，將有專案優先開放。記者王敏旭／攝影

新冠肺炎疫情逐漸受到控制，新北市議員戴瑋姍說，很多選手都已經2個月沒有訓練，希望盡快回到訓練場，這些都是未來的國手、未來奧運金牌。新北教育局長張明文說，針對全運會代表新北市的選手，將有專案優先開放。

戴瑋姍表示，舉重國手陳玟卉拿到銅牌，市長第一時間致電給她媽媽，她媽媽有說不要奪牌才關心選手，要給動的選手好走的路，不受阻礙接受訓練很重要。

戴瑋姍說，很多選手有2個多月沒訓練，希望盡快回到訓練場，台北市已解禁，只要學校召開防疫小組會議，給予老師、教練快篩就能訓練。

新北市長侯友宜說，與陳玟卉母親有討論，會引進更多企業來贊助，更帶動選手照顧，也許中央地方照顧選手還有不足，這是我們需心探討的。

張明文表示，全國運10月要比賽，所以有部分代表新北市的選手，有專案防疫落實之下會優先開放。至於校隊部分會一步一步來。

陳玟卉 舉重 全運會

延伸閱讀

業者快撐不下去了 戴瑋姗要侯友宜公布新北復業標準

戴瑋姍質疑為何沒收通知能打疫苗？侯友宜：依中央規定

縣市長施政滿意度民調81.5％最高 侯友宜僅「4個字」回答

新北：規劃結束校園疫苗接種站提前防疫整備

相關新聞

全運會10月登場 新北：代表的選手優先開放訓練

新冠肺炎疫情逐漸受到控制，新北市議員戴瑋姍說，很多選手都已經2個月沒有訓練，希望盡快回到訓練場，這些都是未來的國手、未來...

影／做好防疫 竹市2家公立運動中心重啟

全國疫情警戒降二級，新竹市原自主閉館新科、竹光國民運動中心27日重啟。為確保民眾運動兼防疫，竹光國民運動中心參考韓國健身...

運動讓生活更精彩！Nike Taiwan Line官方帳號 讓你努力都不會白費

工作可能會遇到瓶頸、生活不可能事事都盡如人意，但運動會讓人快樂！無論何時何地，只要你願意，打開手機就能開始動起來，恣意享受流汗暢快，讓自己充滿信心去迎接更多的挑戰。 在這個特別時刻，居家工作與生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。