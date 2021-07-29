影／做好防疫 竹市2家公立運動中心重啟

全國疫情警戒降二級，新竹市原自主閉館新科、竹光國民運動中心27日重啟。為確保民眾運動兼防疫，竹光國民運動中心參考韓國健身房做法，在每一台跑步機設計及自由重量訓練區設置透明隔板，讓民眾有單獨運動的空間。市長林智堅今訪視竹光國民運動中心，要求落實人流降載50%、教練施打疫苗或定期快篩、上課期間全程戴口罩、器具不得混用、保持社交距離、定期清消、做好員工自主健康管理等七大防疫工作。

林智堅指出，竹光國民運動中心於健身房的重訓區及跑步機區設置大型木製輕隔板，提供民眾宛如包廂式的運動空間，保護自己與他人的健康。

竹光國民運動中心執行長陳耀清說，開業前已請所有工作人員進行抗原快篩，值勤時並須配戴口罩、面罩或護目鏡，更於櫃台裝設壓克力隔板，避免與民眾近距離接觸；入場須實名制簡訊登記；調整營業時間為下午1時至晚上9時；配合中央指引關閉泳池；暫停室內50人以上活動。

針對民眾使用的空間，將運動器材間隔放置，健身房、課程進行人流降載50%，上課全程戴口罩，桌球場、羽球場及韻律教室每2小時消毒，其它設備如廁所、電梯按鈕、門把、健身設施等則不定時加強擦拭消毒，並暫停租借球具、籃球、瑜珈墊等服務，希望在防疫期間，讓民眾進入館內能夠放心運動。

陳耀清表示，開業2天來都有40、50人前來運動中心，在符合防疫指引人流降載下安心運動，也呼籲想運動的民眾可多加利用，或報名線上課程。

市府教育處表示，因應疫情警戒降級後，各運動場館開放，為讓民眾能放心運動健身，市府也要求轄內40間公私立運動中心均須依照教育部體育署公告相關防疫管理指引，進行防疫措施強化。