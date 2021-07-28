桌球／纏鬥7局落敗 郭台銘大讚莊智淵「台灣英雄」

鴻海創辦人郭台銘今天在臉書稱讚奧運桌球好手莊智淵全力以赴的精神，台灣精神是拚戰不懈，站在場上就是英雄。

郭台銘貼文如下：

昨日，我看了莊智淵的比賽，智淵以4:3落敗，止步16強，但整場比賽你來我往，對手贏得很不容易。40歲打奧運有多難？在對手有身材優勢的壓制下，智淵沒讓對手佔得任何便宜，力戰七局。

我與莊智淵結緣是在2013年，當時經人推薦希望我能協助智淵作育英才，推廣桌球。莊智淵和他的母親還曾向人表示：「有企業能投入桌球，不限於他的球館，他都覺得很好，自己能負擔的，就還是自己來沒關係。」原來早在2008年莊智淵就已經將他所有積蓄加上借貸拿來興建「智淵桌球館」，為了能培育下一代的優秀選手。由此可知莊智淵為公不私的人格特質。

後來鴻海公司除了捐贈了一批場館設備，也從2013年起支持智淵「青年選手十年計劃」，每年約六百萬的經費共計10年，都投入在培育下一代的年輕選手。莊智淵是個坦言敢言，有為有守，有情有義之人，五度爭戰奧運，20年的時間，他競競業業的揮拍拼戰每一場比賽，拼戰每一分鐘，我相信莊智淵帶給大家的，不只有競技場上的獎牌，而是努力不懈，拼搏到底的精神典範。

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