陳玟卉勇奪東奧舉重銅牌 一銀加碼頒發25萬元獎金

第一銀行舉重隊好手陳玟卉7月27日在本次東京奧運以抓舉103公斤、挺舉127公斤及總和230公斤，勇奪女子組64公斤量級銅牌。陳玟卉的精采表現，舉國歡騰，第一銀行立即宣布，加碼頒發25萬元獎金。

除了個人的專注與努力外，陳玟卉在賽後特別感謝教練黃達德的指導，以及第一銀行的力挺，讓她能夠專注在訓練和比賽上，全心全意投入舉重運動。

陳玟卉表示，在舉重運動培訓過程，經歷過許多高低起伏，期間除自己的努力與堅持外，更十分感謝家人一路以來的支持與鼓勵，以及第一銀行自國中起持續給予實質的經濟後盾與教練資源，鎖定目標專心訓練，多年來所有的訓練終於化為甜美果實，這次能在東京奧運順利奪牌，不但讓自己的努力被世界看見，也獲得運動生涯的實質肯定。

國二開始接觸舉重的陳玟卉，一開始其實是田徑三鐵選手，但不喜歡跑步，在黃教練連哄帶騙說服去舉重隊試試，相當可愛的她看到舉重訓練有冷氣吹，結束後又有東西吃，因此決定踏上舉重之路並從青少年國手開始努力。

陳玟卉回想舉重生涯最大的翻轉契機是在大二參加「2017臺北世大運」那年，當時滿懷希望爭取代表臺灣出賽，但最後名單卻沒有自己名字，無助的她一度想放棄舉重，沒想到教練竟沒搭理，只要她隨心所欲的練習一陣子。

半年後的某日，黃達德突然跟陳玟卉說「妳該收心了」，緊接著教練用半年的時間專心訓練她，成為陳玟卉建立信心的最佳後盾，舉重成績也不斷進步，不但突破自己的高峰，更漸次超越世大運其他選手，在後來的比賽不斷獲取佳績，更於今年亞錦賽勇奪3面金牌，終能獲選成為本次奧運國手代表，為國爭光。

第一銀行長期贊助舉重運動，提供營養金及教練資源予潛力選手，第一銀行舉重隊在本次東京奧運中，除了陳玟卉亮眼表現外，男子選手高展宏於7月25日61公斤量級挑戰中，中途因傷未能完成賽程，在賽場中展現的鬥志仍然受到高度肯定，雖敗猶榮，第一銀行更於第一時間透過教練團表達關懷，鼓勵選手好好休息恢復體力，未來一定還有機會為國爭光。

第一銀行表示，為協助臺灣體育運動發展，長期投入資源扶持優秀選手，也希望發揮拋磚引玉效益，號召國內更多企業共同為體育發展盡一份心力，讓國內運動更為蓬勃，協助更多體壇優秀選手不斷「追求卓越、邁向第一」。