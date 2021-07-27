舉重／從討厭練習到征服奧運 郭婞淳完成奪金最後一哩

「舉重女神」郭婞淳今天在東京奧運舉重女子59公斤級賽事，舉出抓舉103公斤、挺舉141公斤、總和236公斤的三創奧運紀錄成績，不僅幫助我國舉重隊連續4屆奧運都拿下金牌，也順利奪下她個人舉重生涯獨缺的那塊金牌。

來自台東阿美族的郭婞淳，從小就在運動場上展現極佳的天賦，在練習舉重之前還接觸過柔道、田徑和籃球，不過最終她卻選擇了最孤寂的舉重運動，讓她過去在受訪時就曾透露，一開始確實對於練舉重感到「討厭」，甚至還曾為了逃避訓練而蹺課，躲在學校廁所內。

不過個性不服輸郭婞淳在國一參加全中運僅拿下第6名後，反而更專注在訓練上，在2010年的青奧會拿下女子53公斤級銀牌，成為我國首位在青奧奪牌的選手後，郭婞淳也開始將目標鎖定在站上奧運舞台上，並在隔年入選亞奧運培訓隊。

2012年奧運初體驗，年僅18歲的郭婞淳在倫敦拿下第8名的成績，並將此當作養分在接下來幾年於舉重場上發光發熱，一舉橫掃了亞錦賽、世大運與世錦賽三賽事金牌，不過2014年的仁川亞運前夕，她卻在練習時發生了槓鈴壓傷右大腿，造成肌肉嚴重撕裂傷的狀況，但她最終仍決定帶傷參與亞運，並拿下第四名的成績。

而上屆里約奧運，郭婞淳在背負奪金期待下最終僅鍍銅，讓她賽後一度流下悔恨的淚水，不過連傷勢都擊不倒她的郭婞淳，接下來幾年幾乎戰無不勝，包括台北世大運在國人面前以總和破世界紀錄的表現摘金，以及在雅加達拿下生涯首面亞運金牌。

今年東京奧運前，郭婞淳不僅被我國視為奪金目標，不少國家更早早就放棄此量級爭金的機會，儘管奪金被各界視為理所當然，但郭婞淳依舊保持正向樂觀的態度來面對生涯第三度的奧運出賽，面帶笑容完成生涯奪金大滿貫最後一哩路。