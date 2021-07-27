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羽球／免費招待羽球場 波力抗疫期間與你蓮心

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
波力羽球自即日起將免費提供國際比賽級地膠羽球場地供民眾預約使用。圖／波力羽球提供
波力羽球自即日起將免費提供國際比賽級地膠羽球場地供民眾預約使用。圖／波力羽球提供

中華健兒征戰東京奧運，國人關注我國選手在賽場上的表現，每一場緊張精彩的賽事都讓民眾熱血沸騰，而波力羽球為了鼓勵父親帶著全家大小共同攜手到球場打球，即日起將提供免費場地供民眾預約。

波力羽球表示，自即日起將免費提供國際比賽級地膠羽球場地，於大都會羽球館台中分館：永春館、福華館、經貿館、崇德館作為活動場地，採取電話預約制，每小時最多16個人。

參與場地招待活動的民眾需自備運動服、球鞋、球拍和羽球，若有需要教練在旁指導，可請各球館的櫃檯人員協助安排，活動期間嚴格遵守各項防疫規定，活動截止日期與相關事項將視政府防疫措施進行滾動式調整。

波力集團自1982年成立以來，以碳纖維複合材料技術享譽全球，集團長期以提升「身心靈」為推廣運動願景，創辦人總經理洪進山曾為羽球選手，個人球齡已逾半百，感於受國家培植，秉持深化企業價值于社群服務，並融合商模於社會共享之理念，盡一己之力。

羽球 大都會

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