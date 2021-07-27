羽球／免費招待羽球場 波力抗疫期間與你蓮心

中華健兒征戰東京奧運，國人關注我國選手在賽場上的表現，每一場緊張精彩的賽事都讓民眾熱血沸騰，而波力羽球為了鼓勵父親帶著全家大小共同攜手到球場打球，即日起將提供免費場地供民眾預約。

波力羽球表示，自即日起將免費提供國際比賽級地膠羽球場地，於大都會羽球館台中分館：永春館、福華館、經貿館、崇德館作為活動場地，採取電話預約制，每小時最多16個人。

參與場地招待活動的民眾需自備運動服、球鞋、球拍和羽球，若有需要教練在旁指導，可請各球館的櫃檯人員協助安排，活動期間嚴格遵守各項防疫規定，活動截止日期與相關事項將視政府防疫措施進行滾動式調整。

波力集團自1982年成立以來，以碳纖維複合材料技術享譽全球，集團長期以提升「身心靈」為推廣運動願景，創辦人總經理洪進山曾為羽球選手，個人球齡已逾半百，感於受國家培植，秉持深化企業價值于社群服務，並融合商模於社會共享之理念，盡一己之力。