快訊

找到了！旗津海域發現男童遺體 搜救人員冒風浪打撈中

羽球／麟洋配首勝進袋 晉級之路還要硬拚球王組合

跆拳道／16強一度領先遭逆轉 劉威廷不敵上屆奧運銅牌

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
劉威廷（右）在東京奧運80公斤級16強賽亮相，不幸吞敗。 圖／國訓中心提供
劉威廷（右）在東京奧運80公斤級16強賽亮相，不幸吞敗。 圖／國訓中心提供

中華跆拳道隊好手劉威廷，今天在東京奧運80公斤級16強賽亮相，對決2016年里約奧運銅牌得主、亞塞拜然好手哈切爾格尼（Milad Beigi Harchegani），原本領先局面，最後一回合遭對方連續攻擊，最後以11：15落敗。

哈切爾格尼是大會第二種子，若能踢進金牌戰，劉威廷還能在敗部復活戰打拚，爭取挑戰銅牌的機會。

這場比賽第一回合，雙方都未得分，劉威廷在第2回合本來4：6落後，一記高抬腿下壓頭部，反以7：6超前。

哈切爾格尼在第3回合攻勢相當積極，連續攻擊劉威廷的頭部得分，一共搶下9分，劉威廷只得4分，無法挽回戰局。

中華隊共有4名選手出賽，包括女子49公斤級選手蘇柏亞、女子57公斤級羅嘉翎（昨天奪下銅牌）、男子68公斤量級黃鈺仁、劉威廷。

東奧中華隊 2020東京奧運 跆拳道 劉威廷

延伸閱讀

跆拳道選手羅嘉翎奧運摘銅　師母是本土劇女星

跆拳戰將羅嘉翎奪牌首發文 點名感謝「經濟艙事件」中3人

跆拳道／羅嘉翎東奧摘銅 驗證她蛻變後的勳章

跆拳道／準決賽打敗羅嘉翎 美國佐拉蒂琪奪金

相關新聞

羽球／麟洋配首勝進袋 晉級之路還要硬拚球王組合

台灣「黃金男雙」王齊麟、李洋今天續拚小組賽，面對來自英國的雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy），在35...

射箭／被封「開胡MVP」 湯智鈞霸氣喊：要發表金牌感言

20歲的「湯包」湯智鈞，雖是中華射箭隊最年輕的東京奧運國手，但已有過雅加達亞運、世錦賽和世大運等大賽經驗，除東奧排名賽射...

桌球／五朝元老晉級 莊智淵孤身應戰「無教練」引發熱議

我國桌球戰將、奧運五朝元老莊智淵，在奧運桌球男單賽事，以11:3、13:11、9:11、5:11、11:8、11:7逆轉阿根廷選手席方泰斯（Horacio Cifuentes）前進32強，但有網友發現轉播畫面中，莊智淵比賽時只有他一人，旁邊沒有任何教練協助，引發網友熱議，就有網友在PTT八卦版上發文詢問：「莊智淵為什麼沒有教練？」

射箭／破「首輪魔咒」 中華男團：氣勢要出來！

中華射箭隊前年世錦賽取得東京奧運「滿額」資格，被寄予奪牌厚望，不料排名賽發揮不如預期外，最先登場的混雙、昨天的女子團體賽...

跆拳道／16強一度領先遭逆轉 劉威廷不敵上屆奧運銅牌

中華跆拳道隊好手劉威廷，今天在東京奧運80公斤級16強賽亮相，對決2016年里約奧運銅牌得主、亞塞拜然好手哈切爾格尼（M...

射箭／逆轉澳洲 中華隊男團加射險勝闖8強

混雙和女團意外落馬的中華射箭隊，今天換男子團體賽上陣，列第6種子的中華男子射箭隊16強賽碰澳洲，第一局雖出現兩支7分箭，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。