跆拳道／16強一度領先遭逆轉 劉威廷不敵上屆奧運銅牌

中華跆拳道隊好手劉威廷，今天在東京奧運80公斤級16強賽亮相，對決2016年里約奧運銅牌得主、亞塞拜然好手哈切爾格尼（Milad Beigi Harchegani），原本領先局面，最後一回合遭對方連續攻擊，最後以11：15落敗。

哈切爾格尼是大會第二種子，若能踢進金牌戰，劉威廷還能在敗部復活戰打拚，爭取挑戰銅牌的機會。

這場比賽第一回合，雙方都未得分，劉威廷在第2回合本來4：6落後，一記高抬腿下壓頭部，反以7：6超前。

哈切爾格尼在第3回合攻勢相當積極，連續攻擊劉威廷的頭部得分，一共搶下9分，劉威廷只得4分，無法挽回戰局。

中華隊共有4名選手出賽，包括女子49公斤級選手蘇柏亞、女子57公斤級羅嘉翎（昨天奪下銅牌）、男子68公斤量級黃鈺仁、劉威廷。

商品推薦