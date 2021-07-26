跆拳道／16強一度領先遭逆轉 劉威廷不敵上屆奧運銅牌
中華跆拳道隊好手劉威廷，今天在東京奧運80公斤級16強賽亮相，對決2016年里約奧運銅牌得主、亞塞拜然好手哈切爾格尼（Milad Beigi Harchegani），原本領先局面，最後一回合遭對方連續攻擊，最後以11：15落敗。
哈切爾格尼是大會第二種子，若能踢進金牌戰，劉威廷還能在敗部復活戰打拚，爭取挑戰銅牌的機會。
這場比賽第一回合，雙方都未得分，劉威廷在第2回合本來4：6落後，一記高抬腿下壓頭部，反以7：6超前。
哈切爾格尼在第3回合攻勢相當積極，連續攻擊劉威廷的頭部得分，一共搶下9分，劉威廷只得4分，無法挽回戰局。
中華隊共有4名選手出賽，包括女子49公斤級選手蘇柏亞、女子57公斤級羅嘉翎（昨天奪下銅牌）、男子68公斤量級黃鈺仁、劉威廷。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言