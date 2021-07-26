柔道男神楊勇緯奪銀 背後還有這項「祕密武器」

23歲楊勇緯在東奧男子60公斤級為台灣搶下銀牌，振奮國人，自2017年台北世大運起為他進行「雷射針灸治療」的高雄長庚中醫師郭純恩，平時對他的健康呵護有加，更感到與有榮焉。

楊勇緯練柔道超過14年，大小傷勢不斷，這次出發東京奧運前，還特地接受高中醫師郭純恩為他進行「雷射針灸治療」，備好能量出國爭光。

郭純恩也是今年台灣東奧代表團的隨隊醫師，她與楊勇緯在2017年台北世大運結緣，當時楊在賽前手肘受傷，郭透過雷射針灸替他舒緩肘周圍肌肉，改善疼痛並增加關節活動度，讓楊可以在團體戰不缺席。

楊勇緯這次奪銀，揚名東奧，郭純恩的LINE群組也被洗板道賀，她在臉書發文謙虛地表示，「我只是出發前跟賽前治療而已，這就是國訓中心駐診醫師跟隨隊醫師的工作」。平時照顧勇緯的國訓中心還有防護員程心儀，陪他備戰的蔡明諺、劉文等教練，「大家看到這面牌，一定要認識這些平常照顧他的幕後英雄」。