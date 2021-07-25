自由車／女子公路賽荷蘭女將以為衝線奪金 沒想到卻悲劇了

奧地利女子自由車好手基森霍佛（Anna Kiesenhofer）今天在東京奧運個人公路賽，擊敗原本被看好的荷蘭選手范福洛騰（Annemiekvan Vleuten），爆冷贏得金牌。

不過，有趣的是，最後荷蘭自行車手范福洛騰在抵達終點後，以為自己為荷蘭奪得下本屆首枚金牌，但隨後卻被告知奧地利選手早在一分鐘前就已經衝線了。

「我不知道。我錯了。我不知道！」 這位38歲的荷蘭老將說，她在比賽早些時候的一次撞車事故，因此她無法透過無線電聯絡到她的車隊，因此並不清楚對手超前，還以為自己一路領先。

30歲的基森霍佛是奧地利全國計時賽冠軍，她今天比賽長時間超前主集團，一路保持冷靜，最後以明顯差距最先抵達終點，最後為奧地利奪下在這個項目首金。

范福洛騰在2016年里約奧運發生意外摔掉金牌後，本屆所幸拿下銀牌。義大利選手柏爾吉尼（ElisaLongo Borghini）今天則連續第2屆在奧運女子公路賽獲得銅牌。