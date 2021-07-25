跆拳道／羅嘉翎銅牌戰對手出爐 將碰非錦賽金牌

我國跆拳道小將羅嘉翎，離東京奧運頒獎台只差最後一哩路，晚間她的銅牌戰對手出爐，將碰29歲的尼日耶索夫（Tekiath Ben Yessouf）。

耶索夫是今年非錦賽女子57公斤級金牌，今天雖在8強賽落敗，但因俄羅斯對手米妮娜（Tatiana Minina）踢進金牌戰，讓耶索夫獲得敗部出線的機會，並在「黃金得分」力退希臘女將傑莉（Fani Tzeli），取得對戰羅嘉翎機會。

女子57公斤級的銅牌戰將於台灣時間7點半登場，19歲的羅嘉翎整整比最終戰對手小10歲，她也是今年4名中華跆拳道隊選手中年紀最輕的成員，奧運初試啼聲就有機會站上頒獎台。

183公分的羅嘉翎出身跆拳道世家，爸爸羅文祥是跆拳道教練，哥哥羅堉誠也是選手出身，台灣時間今天晚上7點半登場的銅牌戰若能擊敗耶索夫，就能成跆拳道隊史最年輕的奧運奪牌選手。

中華代表團昨天靠「柔道男神」楊勇緯摘下男子60公斤級銀牌，獎牌數開張，今天包括有奪牌機會的射箭、射擊都無功而返，羅嘉翎若能奪牌也將是代表團今天進帳的唯一獎牌。