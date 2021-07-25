兩女選手激戰柔道袍扯開 網友「看錯重點」截圖瘋傳惹議

東京奧運進行得如火如荼，近日網上就流傳令網友轟動的柔道比賽畫面截圖，全因當中的2名女子競賽過程十分激烈，甚至拉扯到對方的柔道袍移位，露出袍下的運動內衣，不少網民都稱想看在奧運賽事看到同類場面。不過，該張截圖其實與東京奧運無關，而是來自2019巴西柔術錦標賽，而同類比賽不時發生拉扯柔道袍的情況，因此圖中情況屬正常場面，熟知情況的觀眾不會有情色聯想，亦不會視為暴露場面。

從網上流傳的比賽截圖可見，2名選手戰況激烈，更在地上埋身肉博，其間藍衫選手Serena Gabrielli將白衫選手Mayssa Bastos的柔術袍扯開，令對方露出底下的灰色運動內衣。雖然相關畫面於比賽中常見，更不涉及色情暴露，但亦令網友「看錯重點」，紛紛說「不得了不得了」、「這個不是開玩笑」、「好激烈」。

正值東京奧運期間，不少網友都聯想到正在舉行的柔道項目，但有內行的網友從畫面截圖背景找到關鍵的年份數字「2019」，直指截圖並非東京奧運的柔道項目截圖，相信是2019巴西柔術錦標賽，換言之與正在舉行的東京奧運完全無關。另外有網友強調，比賽選手都是認真競賽，大家都應該要以合適的態度及眼光觀賞，「不能尊重一下運動員？」、「體育競技怎麼能帶着有色眼光去看待？」

延伸閱讀：

柔道與巴西柔術｜柔之道從日本走到巴西 兩種柔的不同展示方式

東京奧運｜東道主日本首金誕生！高藤直壽柔道挫台灣楊勇緯封王

文章授權轉載自《香港01》