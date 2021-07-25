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網球／謝語倢、許絜瑜首戰落敗 中華隊女雙賽事落幕

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
謝語倢、許絜瑜(左)。 路透
謝語倢、許絜瑜(左)。 路透

中華網球隊謝語倢、許絜瑜今天在東京奧運網球賽女雙賽登場，首戰碰到大會第一種子、捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova），以2：6、1：6落敗。

「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴在東奧首戰爆冷出局，謝語倢、許絜瑜對決今年在法國網球公開賽奪冠的捷克組合，只打1小時遭直落二淘汰，中華隊網球賽事到此結束。

謝語倢、許絜瑜是在東奧登場前最後一刻補進女雙籤表，兩人繼2015年光州世大運隊友後再當戰友；謝語倢的姊姊謝淑薇日前質疑東奧證件分配問題，認為謝語倢、許絜瑜無法帶自己的教練前往，但中華網球協會澄清，名單在謝、許兩人遞補前就已經提交，未因兩人遞補而多一張教練證。

奧運初體驗 謝語倢許絜瑜網球女雙首輪止步

【中央社25日電】

台灣網球女雙組合謝語倢與許絜瑜今天東京奧運女雙首輪遭遇兩屆法網冠軍的捷克組合，最終以2比6、1比6落敗，首次奧運旅程劃下句點。

謝語倢與許絜瑜日前靠著遞補取得東京奧運資格，搭上奧運末班車，兩人不但是初登奧運，還是生涯首度合作，剛在23日奧運開幕式當天度過28歲生日謝語倢也在臉書許下心願，希望為台灣爭光。

不過，謝語倢與許絜瑜奧運首秀籤運不佳，首輪強碰頭號種子、兩屆法國網球公開賽冠軍的捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova ）與絲妮柯娃（Katerina Siniakova）。

雙方開局互保，「謝許配」首盤第3局發球局率先失守，儘管下一局有破發機會，但未能把握，加上盤末又被攻破發球局，首盤以2比6棄守。

「謝許配」次盤重振旗鼓，第2局五度逼出破發點，都遭對手一一化解，加上後續3個發球局未能保住，最終以1比6落敗。

東奧中華隊 2020東京奧運

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