桌球／鄭怡靜打進4強賽 鄭父拜保生帝祈求女帶回金牌

東京奧運桌球台灣「黃金混雙」鄭怡靜、林昀儒、今天上午在8強賽擊敗韓國對手，進入4強賽。鄭怡靜父親鄭博文表示，鄭怡靜和林昀儒表現得非常好，希望他們能順利過關斬將，一步一步將目標完成，也希望鄭怡靜做到答應他的事，拿一面金牌回來。

為了幫台南鄉親鄭怡靜加油打氣，歸仁區信仰中心仁壽宮在廟旁搭設大型電視牆，為家鄉子弟鄭怡靜加油，昨天鄭怡靜、林昀儒擊敗對手挺進8強後，上午在8強賽面對韓國組合對手，台南市長黃偉哲、民進黨立委王定宇等人前往關心，鄭怡靜的父親鄭博文等家人都到場觀戰。

林昀儒、鄭怡靜首局比賽失利後，現場氣氛一度低迷，第2局後比數呈現拉鋸，原本坐在最前排為女兒加油的鄭博文每到局與局之間休息時間就離開座位，比賽開始時才又坐回位子上。

當比賽結果，林昀儒、鄭怡靜擊敗對手，現場充滿歡呼聲，鄭博文高舉雙手跳了起來，接受親朋好友致意。

媒體詢問鄭博文，比賽期間好像坐立難安。鄭博文說，他趁著每一局空檔，到仁壽宮廟裡向保生大帝祈求可以幫助女兒一臂之力，希望女兒如有神助，拿出好表現，為台灣爭光。

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