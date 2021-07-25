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日本25歲拳擊新星撞臉彭于晏爆紅 肌肉貓奴反差萌迷倒眾網友

香港01 / 芝芝妹妹
小笠原的拳王之路來之不易，他小學5年級就加入「クロスポイント吉祥寺」拳擊俱樂部。圖／取自eisaku911@Instagram
小笠原的拳王之路來之不易，他小學5年級就加入「クロスポイント吉祥寺」拳擊俱樂部。圖／取自eisaku911@Instagram

最近一位貓奴帥哥撞臉彭于晏在社群軟體上爆紅，爆肌身材抱著貓咪的天然呆，超強的反差萌翻一眾網友。有網友起底發現這位帥哥來頭並不簡單，竟然是職業拳擊手，還是WPMF世界超輕量級冠軍！

這位撞臉彭于晏而爆紅的帥哥，名叫小笠原 瑛作（Eisaku Ogasawara），今年25歲，是日本著名的拳擊俱樂部「クロスポイント吉祥寺」隸屬拳擊手。年紀輕輕的小笠原 瑛作已是ISKA K-1 最輕量級冠軍，及WPMF世界超輕量級冠軍。他的哥哥小笠原 裕典同樣都是拳擊手。

對比起拳擊台上強悍的形象，私下的他是個不折不扣的貓奴。圖／取自eisaku911@Instagram
對比起拳擊台上強悍的形象，私下的他是個不折不扣的貓奴。圖／取自eisaku911@Instagram

對比起拳擊台上強悍的形象，作為貓奴他回家看見家中貓主子後，就會露出傻傻的暖男微笑，就連自己辛苦贏回來的「金腰帶」，都要上貢給主子。小笠原私下的天然呆樣子萌翻一眾網友。

小笠原是個超級貓奴，就連辛苦贏回來的「金腰帶」，都要上貢給主子。圖／取自eisaku911@Instagram
小笠原是個超級貓奴，就連辛苦贏回來的「金腰帶」，都要上貢給主子。圖／取自eisaku911@Instagram

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文章授權轉載自《香港01》

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