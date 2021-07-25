日本25歲拳擊新星撞臉彭于晏爆紅 肌肉貓奴反差萌迷倒眾網友
最近一位貓奴帥哥撞臉彭于晏在社群軟體上爆紅，爆肌身材抱著貓咪的天然呆，超強的反差萌翻一眾網友。有網友起底發現這位帥哥來頭並不簡單，竟然是職業拳擊手，還是WPMF世界超輕量級冠軍！
這位撞臉彭于晏而爆紅的帥哥，名叫小笠原 瑛作（Eisaku Ogasawara），今年25歲，是日本著名的拳擊俱樂部「クロスポイント吉祥寺」隸屬拳擊手。年紀輕輕的小笠原 瑛作已是ISKA K-1 最輕量級冠軍，及WPMF世界超輕量級冠軍。他的哥哥小笠原 裕典同樣都是拳擊手。
對比起拳擊台上強悍的形象，作為貓奴他回家看見家中貓主子後，就會露出傻傻的暖男微笑，就連自己辛苦贏回來的「金腰帶」，都要上貢給主子。小笠原私下的天然呆樣子萌翻一眾網友。
延伸閱讀：
日本最萌正太兄弟長大變音樂男神帥翻網民 選秀出道會講流利中文
松隆子姪仔出身名門曾被封日本第一美少年 長大卻被網民笑崩壞？
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言