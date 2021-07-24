台南偏鄉小校子弟登上東奧 前校長：教育做了最棒投資

台南之光、台灣之光加油，「舉重精靈」方莞靈今天下午1點代表我國出戰2020東京奧運舉重女子組49公斤級決賽，台南市長黃偉哲特別貼文歡迎全民一起在為台南小將加油。另位出戰東奧舉重賽的陳柏任也是台南小將，兩人都是台南偏鄉東原國中畢業。

前東原國中校長、現代六甲國中校長黃添勇也在臉書貼文為台南子弟加油，為偏鄉小校的大夢想加油！方菀靈今天中午上場；7月31日陳柏任上陣！讓世界看見台灣，讓世界看見台南。

黃添勇說，當年教育局做了最棒的投資，扭轉許多孩子的命運，讓他們踏著運動競技的跳板，拓展人生視野。這群孩子，沒有這段歷程，沒有學校的呵護，面對艱困且複雜的內外在環境，多數落入不斷的負循環。因為重要他人的關注與協助，人生也不一樣。昨天，我們幫助這些孩子；今日，這些孩子會以最好的表現，回饋所有鄉親！臺灣加油、臺南加油、偏鄉小校加油！

台南市府表示，方莞靈是台南市東山區東原國中畢業，國立內埔農工、國立體育大學，近期成績國際賽在2021年亞洲舉重錦標賽第6名、2018年印尼亞洲運動會第6名。2017年全國運動會金牌。2019年因傷短暫休息調整，2021年再戰東京奧運

方莞靈來自嘉義縣阿里山鄉鄒族，單親家庭，和母女在台南相依為命，感情相當很好，從台南柳營國小畢業後，學校推薦進入東原國中體育班就讀，開始練習舉重，國二時到左訓接受專業訓練入選舉重國家隊。出賽前接受媒體訪問，期待「比賽獲獎分擔家計，減輕媽媽的經濟負擔！」