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划船／黃義婷復活晉級24強賽 成績已超越里約奧運

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划船／黃義婷晉級24強賽 成績已超越里約奧運

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

我國划船甜姐兒黃義婷今天在東京奧運划船單人雙槳復活賽中，於第一組出賽，最終她以8分11秒56的分組第2名成績晉級到明天的24強準決賽，成績已超越她上屆里約奧運的第25名。

第二度登上奧運舞台的黃義婷，昨天在划船單人雙槳預賽中划出8分04秒59的分組第4名成績，儘管未能以分組前3名直接晉級準決賽，不過黃義婷賽後也表示，今天整體的啟航、中間划行時用的力量都有發揮出來，自己很滿意這趟比賽。

今天的復活賽中，黃義婷也被分在第1組第3水道中出賽，分組前兩名的選手將能晉級到明天的24強賽，最終黃義婷也以僅次於巴拉圭選手的8分11秒56成績順利搶下分組第2名，晉級到明天的24強賽，至於分組後3名的選手則將落入排名賽。而明天的24強賽，24名選手將分為4組較勁，一組共6名選手出賽，前3名的選手將能晉級到12強賽。

黃義婷 里約奧運

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