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自由車／除了馮俊凱 奧運公路賽5國好手愛車台灣製造

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
馮俊凱將帶著愛車美利達銳克多出戰明天的東京奧運自由車公路賽。圖／美利達自行車提供
馮俊凱將帶著愛車美利達銳克多出戰明天的東京奧運自由車公路賽。圖／美利達自行車提供

東京奧運在今晚開幕，我國好手從今天起也陸續出賽，其中自由車一哥馮俊凱明天就將騎著他的愛車美利達銳克多挑戰男子公路賽，而今年包括馮俊凱在內，共有6國好手都將騎上台灣製造的美利達自行車征戰奧運，成為另類台灣之光。

相隔12年再戰奧運的馮俊凱，今年將在擅長的自由車公路賽中登場，挑戰長達234公里，其中包含行經富士山，累計4865公尺爬坡的五星級難度賽道，而今年參賽選手也是名將雲集，包括剛成功衛冕的環法自行車賽冠軍選波加薩爾（Tadej Pogacar）也將出賽，馮俊凱也將目標鎖定在順利完賽。

而4年一度的奧運盛會不只是頂尖選手的競技場，同時也是背後為這些選手打造比賽車的各大自行車品牌之間爭奇鬥勝的大舞台，馮俊凱騎乘的就是台灣知名品牌美利達的銳克多車種，此外，還包括義大利、日本、奧地利、斯洛維尼亞、瑞士等至少6個國家的選手和馮俊凱一樣，騎乘的是來美利達自行車，包括5月份獲得環義大利賽亞軍的義大利知名好手卡魯索（D.Caruso）。

馮俊凱 自由車

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