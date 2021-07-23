奧運／開幕場外觀眾群聚 場內冷清成強烈對比

延期一年的2020東京奧運在今晚舉行開幕典禮，雖然為了防止疫情擴散禁止觀眾入場，不過開幕會場外仍聚集大批民眾，攜家帶眷隔著柵欄遙望「朝聖」，與場內空蕩蕩的觀眾席形成強烈對比。

開幕典禮在當地時間八點舉行，來自世界各地的記者從下午三、四點開始就陸續前往國立競技館，攝影記者則要更早就到現場卡位，體驗這難得的奧運。

觀眾禁入，能夠觀禮的人數在千人以內，少了人潮影響，跟一般大型賽會相比，媒體進場速度算是十分快速，不過即使觀眾席空蕩蕩，還是要照著事先安排好的座位入席，典禮開始後就不能隨意走動。

場館內也沒有過往開幕盛會的歡樂氣氛，鬧哄哄的人聲被現場音樂取代，雖然仍聽得到記者彼此交談，但氣氛冷清許多。