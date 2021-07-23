東奧倒數 民眾爭睹藍色衝擊波飛行隊畫五環

東京奧運今晚舉行開幕式，比起對奧運的關注，有些東京人更熱中日本航空自衛隊飛行表演隊「藍色衝擊波」在空中畫出象徵世界五大洲團結的五彩五環，東京多處聚集人潮爭睹。

藍色衝擊波21日在東京上空舉行預演，5架飛機僅噴白煙在東京新宿上空畫出五環。今天是正式慶賀東京奧運開幕表演，飛行表演隊在天空噴五彩畫五環，中午過後約15分鐘的表演，吸引很多民眾拍照。

正在東京都廳（東京都政府辦公大樓）前市民廣場舉辦東奧聖火抵達終點站活動的東京都知事小池百合子也笑著仰頭，觀賞藍色衝擊波的飛行表演。

'Thank you' from the sky.



The Japan Air Self-Defense Force's "Blue Impulse" acrobatic team flies over Tokyo in a salute to healthcare professionals fighting the #coronvairus. #COVID19 #jets #ブルーインパルス

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藍色衝擊波從埼玉縣入間基地起飛，由練馬方面飛至東京的市中心，經過東京都廳、東京鐵塔、東京晴空塔。在東奧主場館國立競技場上空，由5架飛機在天空噴出藍、黃、黑、綠、紅的彩煙，畫出象徵世界五大洲團結的五環。

東京都廳前的市民廣場聚集許多採訪奧運聖火抵達終點站的媒體和少數受邀的賓客，許多人抬頭仰望發出讚嘆聲。都廳附近新宿御苑廣場擠滿想一睹藍色衝擊波風采的民眾。

此外，東奧主場館國立競技場的西側、東京體育館周邊的人行道上擠滿人，大家都是想來看「傳說中的五環」與東奧主場館。

因工作旅居東京、來自高雄市的黃武穎帶著妻子和二女兒在東京赤坂一帶看到藍色衝擊波飛行表演，感到很興奮。

對於東奧的看法，黃武穎說：「我一輩子沒看過東京奧運，可能是一生唯一的一次，我知道（主場館）沒開放，但還是帶我太太和二女兒來。」

他表示，在日本，儘管有人不希望COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，因此反對舉辦東奧，但他認為不反對東奧的沉默者也不少。東奧是否舉辦應看它對日本這個國家的利益為何。

黃武穎說：「以一個國家來說，像我們台灣沒機會舉辦奧運，如果有機會的話，大家會全力支持。日本可能也是同樣的心態。有沉默的多數還是默默地在支持，像我就是。」

他認為，舉辦奧運對日本這個國家的利益會比較高，因為一些轉播金也都收了。當然（目前的情況下）如果舉辦，一定有損失，但權衡之下，舉辦的損失比不舉辦還小。

今天上午在東京都廳前的東奧聖火抵達終點站儀式上，邀請了40位最後一批聖火傳遞跑者參加，擔任東京都後一棒的歌舞伎明星中村勘九郎曾主演2019年NHK大河劇「韋駄天－東京奧運故事」，飾演日本首位參加奧運的馬拉松選手金栗四三。中村穿著金栗當年參賽時的特製布鞋「金栗足袋」。

小池在介紹中村時特別說：「今天你穿著足袋喔。1920年奧運在比利時安特衛普（Antwerp）舉行，金栗當時在奧運中出賽。」

當時西班牙流感肆虐，全球約有5000萬人喪生。小池今天特意提及這段歷史，是希望本屆東奧能克服COVID-19疫情，辦得令人安心、安全。

奧運125年來曾歷經戰爭而取消，但這次東奧是因疫情於去年3月決定延期一年舉行。因東京疫情未減緩，國際奧林匹克委員會、東奧組織委員會等五方會談今年3月決定不開放外國觀光客，前陣子才決定大多數場館採閉門賽，創奧運史上首屆無觀眾賽事。