東奧倒數 民眾爭睹藍色衝擊波飛行隊畫五環

東京奧運今晚舉行開幕式,比起對奧運的關注,有些東京人更熱中日本航空自衛隊飛行表演隊「藍色衝擊波」在空中畫出象徵世界五大洲團結的五彩五環,東京多處聚集人潮爭睹。

藍色衝擊波21日在東京上空舉行預演,5架飛機僅噴白煙在東京新宿上空畫出五環。今天是正式慶賀東京奧運開幕表演,飛行表演隊在天空噴五彩畫五環,中午過後約15分鐘的表演,吸引很多民眾拍照。

正在東京都廳(東京都政府辦公大樓)前市民廣場舉辦東奧聖火抵達終點站活動的東京都知事小池百合子也笑著仰頭,觀賞藍色衝擊波的飛行表演。

'Thank you' from the sky.



The Japan Air Self-Defense Force's "Blue Impulse" acrobatic team flies over Tokyo in a salute to healthcare professionals fighting the #coronvairus. #COVID19 #jets #ブルーインパルス

Read more: https://t.co/F9ECzcEHa2 pic.twitter.com/WAs3g0Msqv