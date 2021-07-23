台南因應全運會 參賽隊職員提前施打疫苗
台南市長黃偉哲今天下午宣布，補習班有條件開放，以及為全運會參賽隊職員提前施打疫苗，讓選手可以無後顧之憂投入練習和比賽，共同維護選手健康。
黃偉哲說，全國運動會即將在8月1日起陸續於新北市及高雄市舉行資格賽，為預防賽事期間參賽隊職員跨區移動可能造成之風險，提前讓隊職員施打疫苗。
鄭新輝說，第1梯次將安排在27日下午於黃金海岸方舟接種站，對象為8月參加球類資格賽及9月要提前比賽，共14種競賽種類293名隊職員。第2梯次在8月底全運會第2階段報名完畢後，於9月初統一造冊施打，初步估計將會有19種競賽種類計450名隊職員列入施打名單。
另考量疫情趨緩、中央也調降防疫警戒等級，暑假期間家長有將孩子送至補習班的學習需求、補習班業者也有恢復營業的訴求，南市各補習班於7月27日起有條件開放。
教育局長鄭新輝表示，南市共有1418家補習班，已於日前邀請相關補教團體討論，在兼顧防疫與學習需求下，設定10項「有條件開放」的配套措施，只要補習班能遵循相關防疫規範，即可自7月27日起開放實體上課，包括：
1.教職員工須施打過疫苗且接種達14天，未符合規定者須有3天內快篩 (或核酸檢驗)陰性證明，且每3-7天應定期快篩1次。
2.師生應落實基本防疫要求 (包括：量體溫、勤洗手、戴口罩、保持社交距離、每日自主健康管理、「發燒、生病不上班、不上課」)。
3.教職員工須全部加戴面罩。4.室內人數不得超過50人，且每人至少2.25平方公尺活動空間。
5.無窗、無法保持通風之室內空間 (如地下室)不開放。
6.室內用餐須加裝隔板，保持距離。
7.外人須經同意始得入班並嚴守規範 (落實實聯制、量體溫、戴口罩、噴酒精、保持社交距離)。
8.每日須加強班舍消毒。
9.師生有1人確診，全班停課2週；有1人被匡列，全班停課1天清消。
10.上述配套會依中央疫情指揮中心規範及本市疫情發展滾動修正。
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