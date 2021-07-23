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田徑／復健聯盟攜手企業 贊助東奧代表隊雷射治療儀

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
原新復健聯盟與元英企業宣布共同贊助高能量雷射治療儀給予東京奧運中華田徑代表隊。圖／中華田徑協會提供
原新復健聯盟與元英企業宣布共同贊助高能量雷射治療儀給予東京奧運中華田徑代表隊。圖／中華田徑協會提供

東京奧運即將在今天開幕，而目前仍在國內進行最後備戰的田徑代表隊，今年將有6名選手出征東京，而今天原新復健聯盟與元英企業也宣布將共同贊助高能量雷射治療儀，提供選手最佳的健康防護。

今天的贊助儀式由原新聯盟執行長黃英峰與元英企業總經理廖義璜以及中華田徑協會秘書長王景成代表出席，王景成表示，透過產業合作及SUMMUS高能量治療儀的卓越功能，能讓中華田徑代表隊於東京奧運比賽期間無後顧之憂，專注在賽場上盡情發揮，展現最佳狀態，是選手之福，謹代表中華民國田徑協會與理事長葉政彥表達由衷感謝。

原新復健聯盟與元英企業為長期合作夥伴，期望透過醫療專業力挺台灣選手，原新復健聯盟結合了北台灣7間復健科診所，除了提供專業診療服務，也積極利用治療儀器協助台灣體育選手保持最佳狀態。

元英企業則長期耕耘臨床醫療領域，提供各類專業醫療儀器與診斷藥物，這次致贈的SUMMUS高能量雷射治療儀為元英企業自美國所代理之儀器，能協助選手照護運動傷害、實施健康管理、治療傷口等項目。

本次東京奧運中華田徑代表隊將有6位選手參賽，包括男子標槍選手鄭兆村、黃士峰，男子100公尺楊俊瀚、男子110公尺跨欄陳奎儒、男子400公尺跨欄陳傑，以及女子100公尺謝喜恩。

田徑 楊俊瀚 陳傑

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