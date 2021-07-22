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揚威美國！後壁高中廖信淳世界青少年高爾夫球賽摘后

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
國內高爾夫球新秀、台南後壁高中學生廖信淳，參加美國加州聖地牙哥2021年未來冠軍卡拉威青少年世界錦標賽摘下后冠。圖／後壁高中提供
國內高爾夫球新秀、台南後壁高中學生廖信淳，參加美國加州聖地牙哥2021年未來冠軍卡拉威青少年世界錦標賽摘下后冠。圖／後壁高中提供

國內高爾夫球新秀、台南後壁高中學生廖信淳，昨（21）日在美國加州聖地牙哥參加2021年未來冠軍卡拉威青少年世界錦標賽摘下后冠，廖信淳的父親廖國何也是後壁高中體育組長，欣慰女兒優異表現，樂見未來赴美投入職業高爾夫之路。

16歲的廖信淳將升高二，10年前當時高爾夫女將曾雅妮旋風，在台灣體壇掀起熱潮，廖國何發現廖信淳有打高爾夫天分，從小積極栽培練習累積球技，在多項比賽逐漸闖出成績，小四後陸續有贊助商支持，讓廖打球更無後顧之憂，在國內多處征戰，成績耀眼，去年以第二名入選全國高爾夫國家代表隊。

日前台灣疫情不穩，許多高爾夫球場關閉，廖信淳跟許多高爾夫選手一樣無法練球，今年端午節赴美希望維持球感，昨在加州聖地牙哥2021年未來冠軍卡拉威青少年世界錦標賽(FCG CALLAWAY WORLD CHAMPIONSHIP），與賽100多名選手中，來自台灣的三名女將包辦前三名。

其中，廖信淳經延長加賽第三局，擊敗也是來自台灣（南）的就讀中信金融管理學院附設高中許准茜摘后冠，許准茜及北市和平高中陳俋儒分獲亞、季軍，喜訊傳出，校方欣喜若狂。

廖國何下午受訪笑說，欣慰看到女兒優異表現，希望持續高爾夫球技精進，將來有機會在美國讀大學投入女子職業高爾夫運動，一路走來更要感謝外界的支持。

國內高爾夫球新秀、台南後壁高中學生廖信淳，參加美國加州聖地牙哥2021年未來冠軍卡拉威青少年世界錦標賽摘下后冠。
國內高爾夫球新秀、台南後壁高中學生廖信淳，參加美國加州聖地牙哥2021年未來冠軍卡拉威青少年世界錦標賽摘下后冠。

高爾夫 曾雅妮

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