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「台灣欄神」陳奎儒學弟被霸凌？虎尾高中調查投訴案

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

東奧選手陳奎儒是雲林縣虎尾高中體育班畢業，地方祝福「台灣欄神」能有優良表現之餘，今天卻傳出有今年畢業的陳奎儒學弟，在台灣青年民主協會的臉書投訴，指虎尾高中體育班教練百般阻撓普通班學生參賽，扼殺體育人才。校方今天表示，已了解情況並成立調查小組會依校規秉公處置，絕不會偏坦任何一方。

「台灣欄神」東奧選手陳奎儒是雲林人，也是虎尾高中體育班畢業生，學校和地方各界對他抱以高度期待與祝福。今天卻有陳奎儒虎尾高中今年畢業的李姓學弟，在青年民主協會網路投訴。

李指出，他是虎尾高中普通班學生，熱愛體育，國中曾拿下縣級田徑比賽冠軍，雖沒選讀體育班，但仍主動參加體育訓練，普通班訓練時間不如體育班，他仍利用放學勤加練習，田徑成績一直都維持在參賽的標準範圍內。

李說，但他苦心勤練換來的卻是陳姓教練以「名額優先給體育班同學」為由，百般刁難，不讓他參賽，二年級時有一次「不限學校報名名額」的全國賽，他找了其他非體育班同學，一起向教練表達參賽意願，沒想到竟遭羞辱，還不准他參賽。

教練甚至還制訂一套普通班學生出校比賽規則，比體育班學生來得嚴格，想參賽須達到全國前32強且全程配合寒暑假集訓才可出賽，增加普通學生參賽的難度。李還列舉訓練過程的諸多實例，控訴教練不公及如何阻礙普通班學生參賽。

青年民主協會對此事也認為，虎尾高中體育班雖有優異表現，但學生遭到不公平待遇，甚有侵犯學生人權，扼殺體育人才之嫌。

虎尾高中今天除再度向該學生及家長說明之外，學務主任邱慶華也指出，今年5月底得知此事，即由這位學生的導師和輔導室進行了解，5月31日校長還召開校園事件處理會議，作出成立調查小組調查的結論。

邱慶華表示，基於調查的公平性，學校不能球員兼裁判，於是6月間找了3位校外的專家公正人士加入調查委員，原訂7月中旬開會調查，但受限於疫情延期，無法群聚開會，致調查將延至本月底。

他強調，調查報告一旦出爐，學校一定秉公處置，不會偏坦任何一方。

「台灣欄神」陳奎儒的虎尾高中李姓學弟，在台灣青年民主協會的臉書投訴，控訴校方的教練阻撓體育人才發展。記者蔡維斌／翻攝
「台灣欄神」陳奎儒的虎尾高中李姓學弟，在台灣青年民主協會的臉書投訴，控訴校方的教練阻撓體育人才發展。記者蔡維斌／翻攝
「台灣欄神」陳奎儒的虎尾高中李姓學弟，在台灣青年民主協會的臉書投訴，控訴校方的教練阻撓體育人才發展。記者蔡維斌／翻攝
「台灣欄神」陳奎儒的虎尾高中李姓學弟，在台灣青年民主協會的臉書投訴，控訴校方的教練阻撓體育人才發展。記者蔡維斌／翻攝

陳奎儒 田徑

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