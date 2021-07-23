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運動讓生活更精彩！Nike Taiwan Line官方帳號 讓你努力都不會白費

聯合新聞網 / 記者 曾智緯 即時報導

工作可能會遇到瓶頸、生活不可能事事都盡如人意，但運動會讓人快樂！無論何時何地，只要你願意，打開手機就能開始動起來，恣意享受流汗暢快，讓自己充滿信心去迎接更多的挑戰。

在這個特別時刻，居家工作與生活成為了新常態，所以改變並沒有那麼困難，重新喚醒身體的節奏，因為所有的努力都不會白費。不管是為了什麼樣的目的，運動其實不難，即使肌肉痠痛，也讓人感到充實，這就是身體正在變化的訊號。在迎接夏日運動旺季的到來的同時，Nike Taiwan Line官方帳號也正式上線。消費者除可於第一時間獲得品牌最新資訊和活動消息，接下來還將舉辦一系列期間限定活動，即使在家，Nike也能陪伴所有人隨時展開運動旅程。

不管是為了什麼樣的目的，運動其實不難，即使很累，也讓人感到充實。 圖／Nike 提供
不管是為了什麼樣的目的，運動其實不難，即使很累，也讓人感到充實。 圖／Nike 提供

同樣能依照個人需求，量身打造合適的運動計劃。不僅如此，還包含了運動搭配、如何吃得健康又增肌，以及運動擺脫疲勞等建議。可說，只要加入Nike Taiwan Line官方帳號，手機就是每個人的隨身教練。

因此Nike自7/23-8/8舉辦「趣把運動練到家」活動。只要用NTC應用程式做任訓練並拍下運動過程，回傳照片至Nike Taiwan Line官方帳號，即可套用期間限定濾鏡，讓使用者能在其他社群平台分享。而且一個人運動，不如揪朋友一起，快樂會加倍。邀請3位好友一同加入成為Nike Taiwan Line官方帳號好友，即有機會獲得NTC線上課程資格。讓專業教練親自指導，一同享受揮汗運動的好處。

此外，從即日起到8/31為止，完成至少2次NTC訓練並回傳至Nike Taiwan Line官方帳號，即可憑發放之電子兌換券至指定門市兌換限量快乾涼感巾一份。或是到指定門市購買「這就趣動」系列鞋款，還可獲得Nike限量口罩繩或鞋扣鞋帶組1份，隨機贈送，數量有限、送完即止。

（指定門市兌換機制將配合政府防疫規定隨時調整，敬請見諒。）
（Nike Taiwan保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利。）

活動詳情請至Nike Taiwan Line官方帳號瞭解，請點選以下連結或掃描QR Code加入：
https://gonike.tw/LineOA

改變並沒有那麼困難，恣意享受流汗暢快，讓自己充滿信心去迎接更多的挑戰。 圖／Nike 提供
改變並沒有那麼困難，恣意享受流汗暢快，讓自己充滿信心去迎接更多的挑戰。 圖／Nike 提供

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