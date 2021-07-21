NFL／超級盃冠軍海盜隊造訪白宮 布雷迪大開川普玩笑

NFL總冠軍坦帕灣海盜於今日（21日）全員造訪白宮，發表致詞時，傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）還大開了前總統川普玩笑，讓現場哄堂大笑。

影片中，布雷迪於致詞時表示：「當時很多人認為我們不會贏，大概有40%的人覺得我們會輸。」、「你懂我意思嗎，總統先生？」趁機調侃了川普與拜登的選舉結果，引起現場來賓發笑，拜登也笑回：「我了解。」

布雷迪還提到，當時在開打前，自己被對方球迷譏為「Sleepy Tom（睡睡湯姆）」這讓拜登張開手臂，表示自己感同身受，當時他也被川普笑是「Sleepy Joe（睡睡喬）」。

43歲的布雷迪被譽為史上最偉大四分衛，已7度帶領球隊奪冠，不過在2017年率前東家新英格蘭愛國者奪冠並未選擇前往當時由川普在任時期的白宮。