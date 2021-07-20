自行車／騎再辛苦也值得的—大屯山助航站

是的！我們又來騎巴拉卡了😅沒辦法因為那邊是我們想到比較多樹蔭的路線(知道的不多😅但每次都有不同的感覺跟回憶所以口袋名單不能少)…而且其實要去陽明山其他地方也接的到悶熱的天氣+戴著口罩還是這邊好。

炎熱的夏天因為早上爬不起來…只好選在4-5點在上來….騎上來的過程中看到好多雲…想起第一次陽明山看到的雲海…

到了二子坪雖然還是很累…但決定衝看看「助航站」記得第一次騎…路陡到不知道休息多少次想想不行就用牽的也不錯😂反正也沒有走過。

稍微休息一下….拼了

才騎沒多久就自動開啟自言自語模式「🐎的！這個路誰做的⋯⋯太可怕了啦⋯⋯(一方面也是佩服…像大坑步道也是每次爬都要讚嘆一下)就這樣一直ㄍㄧㄥˉ到2公里快忍不住想牽車的時候…哇！平路…好嗨！衝呀…..(前面的陡真的不知道怎麼形容….我覺得我可能開車也會怕吧…）第二次上助航站…第一次不落地騎完…爽

雖然沒有看到雲海….但下滑風景還是很美會完全忘了上來的痛苦…就會想預約下次再來

騎上去佳龍📷。滑下去我📷下滑更可怕…去2次牽車都是下滑的時候…深怕一個不小心就滑到底….(辛苦佳龍…為了要補畫面…下滑再往上爬🤣)回程收到想吃伴手禮…的訊息於是乎…我們又「路過」上來一小段到二子坪

最近天氣越來越熱巴拉卡騎可能真的要看時間…也提醒自己不舒服也不要勉強….保持距離😅怎麼沒有穿車衣(我們偶爾也是會穿)但想想我們騎車像在郊遊不穿車衣一方面肉多多一方面愛騎車其他衣服穿的機會少(還是以舒適為主)