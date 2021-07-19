東奧／球后搭經濟艙惹議 小英總統道歉了

中華代表團的主團人員，今天從松山機場搭乘華航班機前往東京，但防疫的美意卻出現瑕疵，原本承諾選手及教練都搭乘商務艙，包括羽球「世界球后」戴資穎在內的選手上機才發現安排到經濟艙，照片出現後引起許多討論，蔡英文總統也發文表達歉意。

蔡英文在臉書上寫到：「我曾經承諾過，參加重要國際賽事的選手和教練，要以搭乘商務艙為原則。對於因為防疫需求，改變了做法，卻又沒有事先充分說明的情況，我必須要表達歉意。」

戴資穎父親戴楠凱表示，東奧的去程計畫有寫包機，但下面只說明「去程搭乘一般航班者，選手及教練皆為商務艙」，並沒告知包機情形，才出現上機後發現是經濟艙的狀況，有種「被騙的感覺」，不是很舒服。

「應該要事先說。」戴楠凱強調，每人體質及搭乘交通工具習慣不同，像小戴就屬於會暈車、暈機的體質，「應該要事先說明，我們也可以想辦法安排。」

剛抵達東京的小戴，已經透過社群報平安；中華羽球隊因比賽場館距離選手村較遠，這次並沒入住選手村，小戴等一行人等待檢測報告後就可以前往下榻處。

教育部部長潘文忠今年3月接受質詢曾表示，選手和教練都將搭乘商務艙前往東京，今年承諾「跳票」，教育部晚間召開記者會說明，體育署署長張少熙表示，7月12日的行前會議有和選手及教練溝通過，「遺憾是表達可能不夠清楚，也有些選手沒有到，傳達上有疏忽的地方，再次致歉。」