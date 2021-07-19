東奧／商務艙跳票？體育署：包機位置有限

中華代表團的主團人員，今天從松山機場搭乘華航班機前往東京，但先前教育部部長潘文忠的「選手搭乘商務艙」承諾卻沒實現，羽球「世界球后」戴資穎上傳搭乘經濟艙的照片，留下「懷念長榮商務艙」的心情，爸爸戴楠凱也說，有種「被騙的感覺」。

潘文忠今年3月接受質詢曾表示，選手和教練都將搭乘商務艙前往東京，但今天包機因為商務艙位置有限，無法讓選手搭乘商務艙。

體育署表示，因東京奧運防疫嚴格，只要機上旅客確診，隔壁排的選手就必須隔離，為保護選手，這次以包機形式送代表團出國，因人數眾多，選手被安排坐在經濟艙前艙，旁邊無人、前後排無人，以確保選手安全；工作人員則坐在經濟艙後艙，總教練與隊醫則安排在座位較少的商務艙。

今天中華代表團搭乘華航A330空中巴士，共有313個座位，36席商務艙、277席經濟艙。