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東奧／商務艙跳票？體育署：包機位置有限

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
戴資穎感嘆，懷念長榮的商務艙。圖／取自戴資穎Instagram
戴資穎感嘆，懷念長榮的商務艙。圖／取自戴資穎Instagram

中華代表團的主團人員，今天從松山機場搭乘華航班機前往東京，但先前教育部部長潘文忠的「選手搭乘商務艙」承諾卻沒實現，羽球「世界球后」戴資穎上傳搭乘經濟艙的照片，留下「懷念長榮商務艙」的心情，爸爸戴楠凱也說，有種「被騙的感覺」。

潘文忠今年3月接受質詢曾表示，選手和教練都將搭乘商務艙前往東京，但今天包機因為商務艙位置有限，無法讓選手搭乘商務艙。

體育署表示，因東京奧運防疫嚴格，只要機上旅客確診，隔壁排的選手就必須隔離，為保護選手，這次以包機形式送代表團出國，因人數眾多，選手被安排坐在經濟艙前艙，旁邊無人、前後排無人，以確保選手安全；工作人員則坐在經濟艙後艙，總教練與隊醫則安排在座位較少的商務艙。

今天中華代表團搭乘華航A330空中巴士，共有313個座位，36席商務艙、277席經濟艙。

先前體育署競技組組長藍坤田提到，由於各代表隊比賽時間不同，且比賽結束後2天內就得返台，屆時回程各隊將優先安排商務艙，若位置額滿再以包艙或是分排方式辦理。

戴資穎感嘆，懷念長榮的商務艙。圖／取自戴資穎Instagram
戴資穎感嘆，懷念長榮的商務艙。圖／取自戴資穎Instagram

羽球 戴資穎

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