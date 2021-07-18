奧運／選手閉門孤軍奮戰 IOC這招製造「人氣鼎沸」

東京奧運考量防疫，幾乎所有場館都不開放觀眾進場，國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）決定用人工方式製造加油聲，為來自全球的運動員打氣，儘量讓他們有「人氣鼎沸」的感覺。

本屆奧運關門比賽，不少選手覺得失望，日本男子足球隊的隊長吉田麻也建議官方，必須重新思考開放觀眾進場的可能性，但因東京疫情升溫，開放場館的難度恐怕很高。

IOC為了替選手加油，比賽期間將在各場館播放過去奧運的觀眾加油聲，場內設置的螢幕也會讓選手看到世界各地支持他們的民眾，藉以振奮士氣，不再有孤軍奮戰的感覺。

巴赫表示，努力營造來自全球的氣氛，讓選手了解有數百萬人注意他們，別在比賽場館內覺得孤單。

東京奧運將於23日開幕，各國代表團已經陸續抵達日本備戰，21日女壘、女足賽率先登場，都在空無一人的球場點燃戰火。

巴赫強調，這次奧運會使用新技術，做出讓選手身臨其境的聲音，這些加油聲來自先前奧運，到時各國選手在比賽時，將會有「在場館內被觀眾圍繞」的感覺。