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高球／四天內3度抓鷹 高球小將許淮茜青少年世錦賽封后
我國高球17歲小將許淮茜於台灣時間7月17日清晨在美國勇奪青少年世界高爾夫錦標賽女子15-18歲組冠軍。他在為期4天的賽事中3度抓下老鷹，甚至有一桿進洞演出，出色表現未來無可限量。
今年11月才滿18歲的許淮茜目前就讀台南中信國際教育實驗機構高二，也是中華民國高爾夫協會國家隊成員，並長期接受裙襬搖搖高爾夫基金會培訓。
這是許淮茜第五次參與青少年世界高爾夫錦標賽，他本屆的表現十分優異，前3天都分別射下1隻老鷹，包括第3天的一桿進洞。最終他打出279桿，以低於標準桿9桿的成績順利封后。許淮茜接下來將繼續留在美國，備戰8月2日在紐約州所舉行的全美女子業餘大賽（U.S. Women's Amateur）。
青少年世界高爾夫錦標賽是全世界規模最大的青少年高爾夫賽事，創始於1968年，今年共有來自56個國家和全美42州超過1250位球員參賽，規模相當盛大。
另外我國的黃亭瑄也在該賽事分組中獲得第七名，男子15-18歲組的陳亮宇則獲得第四名。
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