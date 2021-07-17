高球／四天內3度抓鷹 高球小將許淮茜青少年世錦賽封后

我國高球17歲小將許淮茜於台灣時間7月17日清晨在美國勇奪青少年世界高爾夫錦標賽女子15-18歲組冠軍。他在為期4天的賽事中3度抓下老鷹，甚至有一桿進洞演出，出色表現未來無可限量。

今年11月才滿18歲的許淮茜目前就讀台南中信國際教育實驗機構高二，也是中華民國高爾夫協會國家隊成員，並長期接受裙襬搖搖高爾夫基金會培訓。

許淮茜(右2)在美國勇奪青少年世界高爾夫錦標賽女子15-18歲組冠軍。 圖／黃郁芪提供

這是許淮茜第五次參與青少年世界高爾夫錦標賽，他本屆的表現十分優異，前3天都分別射下1隻老鷹，包括第3天的一桿進洞。最終他打出279桿，以低於標準桿9桿的成績順利封后。許淮茜接下來將繼續留在美國，備戰8月2日在紐約州所舉行的全美女子業餘大賽（U.S. Women's Amateur）。

青少年世界高爾夫錦標賽是全世界規模最大的青少年高爾夫賽事，創始於1968年，今年共有來自56個國家和全美42州超過1250位球員參賽，規模相當盛大。

另外我國的黃亭瑄也在該賽事分組中獲得第七名，男子15-18歲組的陳亮宇則獲得第四名。