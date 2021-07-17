快訊

萬里飛行傘出意外！男降落失敗自飛行翼摔落命危搶救中

微解封首周末 陳時中：同車出遊「皆同住家人」可車內飲食

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／四天內3度抓鷹 高球小將許淮茜青少年世錦賽封后

聯合新聞網 / 綜合報導
許淮茜(圖左)勇奪女子15-18歲組冠軍，與母親黃郁芪合影。 圖／黃郁芪提供
許淮茜(圖左)勇奪女子15-18歲組冠軍，與母親黃郁芪合影。 圖／黃郁芪提供

我國高球17歲小將許淮茜於台灣時間7月17日清晨在美國勇奪青少年世界高爾夫錦標賽女子15-18歲組冠軍。他在為期4天的賽事中3度抓下老鷹，甚至有一桿進洞演出，出色表現未來無可限量。

今年11月才滿18歲的許淮茜目前就讀台南中信國際教育實驗機構高二，也是中華民國高爾夫協會國家隊成員，並長期接受裙襬搖搖高爾夫基金會培訓。

許淮茜(右2)在美國勇奪青少年世界高爾夫錦標賽女子15-18歲組冠軍。 圖／黃郁芪提供
許淮茜(右2)在美國勇奪青少年世界高爾夫錦標賽女子15-18歲組冠軍。 圖／黃郁芪提供

這是許淮茜第五次參與青少年世界高爾夫錦標賽，他本屆的表現十分優異，前3天都分別射下1隻老鷹，包括第3天的一桿進洞。最終他打出279桿，以低於標準桿9桿的成績順利封后。許淮茜接下來將繼續留在美國，備戰8月2日在紐約州所舉行的全美女子業餘大賽（U.S. Women's Amateur）。

青少年世界高爾夫錦標賽是全世界規模最大的青少年高爾夫賽事，創始於1968年，今年共有來自56個國家和全美42州超過1250位球員參賽，規模相當盛大。

另外我國的黃亭瑄也在該賽事分組中獲得第七名，男子15-18歲組的陳亮宇則獲得第四名。

1968 紐約 中信

相關新聞

高球／四天內3度抓鷹 高球小將許淮茜青少年世錦賽封后

我國高球17歲小將許淮茜於台灣時間7月17日清晨在美國勇奪青少年世界高爾夫錦標賽女子15-18歲組冠軍。他在為期4天的賽事中3度抓下老鷹，甚至有一桿進洞演出，出色表現未來無可限量。 今年11月才

自由車／陷禁藥疑雲 巴林勝利車隊環法賽驚傳遭警方搜索

環法自由車賽參賽隊伍巴林勝利車隊捲入禁藥疑雲，昨晚在南法包市（Pau）遭到法國警察連夜突襲搜索飯店房間和車隊巴士，長達數...

足球專欄／歐國盃英格蘭3昏招 夢幻開局變噩夢

英格蘭猛將如雲，全隊身價高對手一截，溫布利球迷沸騰，兩分鐘破門夢幻開局。沒想到勝利當前，「勇敢的心」變「膽小的心」、「三...

足球／梅西續留巴薩有譜 傳將減薪過半並拉長年限

近期剛與阿根廷隊員笑捧美洲冠軍金盃的隊長梅西（Lionel Messi），在職業生涯長跑21年後首次進入自由球員市場，讓各家豪門球隊產生興趣，據《ESPN》透露，他可望繼續留在巴塞隆納，並且有可能透過

歐國盃／義大利女球迷掀上衣露胸慶奪冠 多人鹹豬手失控狂摸

義大利勇奪歐國盃，球迷大舉上街慶祝，在網友瘋狂改圖對義軍及英軍開玩笑之際，較早前一段網上瘋傳影片引起熱議。事件發生於歐國盃4強義大利在12碼大戰贏西班的晚上，1名義大利女球迷在贏球後興奮得掀起球衣、露出胸部慶祝，未料附近眾多男球迷竟紛紛伸手「襲胸」，原本在歡笑的女球迷嚇得馬上拉低衣服，有部份人還未肯放手。影片在網上引起爭議，雖然有部份人認為女生裸露在先，但許多人認為女生「展示」和「可以觸摸」完全是兩回事，痛斥那群「鹹豬手」是畜牲。

美洲盃／梅西率阿根廷奪冠 內馬爾：足壇一直在等待這一刻

美洲盃冠軍賽最後由阿根廷以1：0擊敗巴西，巴西明星前鋒內馬爾稱2013到2017年在巴塞隆納的老隊友梅西是「歷史最佳球員」，也在賽後與對方相擁致意。 2019年巴西奪得美洲盃冠軍時主將內馬爾卻因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。