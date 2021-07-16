羽球／戴資穎領銜史上最強陣容 羽協致贈5萬加菜金

2020東京奧運即將開打，羽球賽事將於24日至8月2日登場，中華羽球代表隊派出史上最強陣容，包括世界球后戴資穎、一哥周天成、「羽球王子、王子維、「黃金男雙」李洋／王齊麟，皆具備問鼎奧運獎牌的堅強實力，中華羽協理事長張國祚今天代表協會致贈5萬元加菜金，期勉選手們能創下佳績，讓世界因羽球看見台灣。

中華羽球代表隊19日將隨團包機前往日本參賽，雖因防疫規定無法至國訓中心與選手會面，羽協理事長張國祚仍以視訊方式，感謝選手、教練及防護人員，於這段期間兼顧防疫及高強度訓練所做的努力，並代表協會致贈5萬元加菜金，勉勵選手以最佳實力於東奧羽球場上突破自我，為國爭光。

張國祚指出，東京奧運因疫情關係延期至今年，終於到了最後決戰的時刻，我國選手經過奧運積分賽的重重考驗，今年將派出史上最強參賽陣容，共有4組5人都有問鼎獎牌的堅強實力，「要感謝我們的教練團還有防務人員、選手在疫情之間，一方面為了防疫，一方面維持最高強度訓練，在此號召全國羽球愛好者一起為選手加油，也期待選手能突破自己，奪得最佳成績。」