自由車／陷禁藥疑雲 巴林勝利車隊環法賽驚傳遭警方搜索
環法自由車賽參賽隊伍巴林勝利車隊捲入禁藥疑雲，昨晚在南法包市（Pau）遭到法國警察連夜突襲搜索飯店房間和車隊巴士，長達數小時。
知情人士今天向法新社透露，警方搜查行動持續到今天凌晨2時前後。
巴林勝利車隊（Team Bahrain Victorious）截至目前在2021年環法自由車賽（Tour de France）拿下2站冠軍，隊上的斯洛維尼亞選手摩荷瑞克（MatejMohoric）及比利時的圖恩斯（Dylan Teuns）分別在第7和第8站掄魁。
巴林勝利車隊的荷蘭籍爬坡專家選手普爾斯（WoutPoels）今天在第18站前排列隊時，露出苦笑。
巴林車隊的公關人員表示，車隊遵守比賽的一切規定，他們正在等待相關單位對搜索行動提出解釋。克羅埃西亞籍車隊經理米霍列維奇（Vladimir Miholjevic）說，車隊選手因此受到驚嚇。
西班牙移動之星車隊（Movistar Team）昨晚和巴林勝利車隊住在同一家飯店，但並未遭到搜索。
法國警方相關單位證實有突檢一事，並表示已查扣選手檔案資料。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言