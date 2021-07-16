自由車／陷禁藥疑雲 巴林勝利車隊環法賽驚傳遭警方搜索

中央社 / 法國包市15日綜合外電報導
環法自由車賽參賽隊伍巴林勝利車隊捲入禁藥疑雲，昨在南法包市（Pau）遭到法國警察搜索車隊巴士。 路透社
環法自由車賽參賽隊伍巴林勝利車隊捲入禁藥疑雲，昨在南法包市（Pau）遭到法國警察搜索車隊巴士。 路透社

環法自由車賽參賽隊伍巴林勝利車隊捲入禁藥疑雲，昨晚在南法包市（Pau）遭到法國警察連夜突襲搜索飯店房間和車隊巴士，長達數小時。

知情人士今天向法新社透露，警方搜查行動持續到今天凌晨2時前後。

巴林勝利車隊（Team Bahrain Victorious）截至目前在2021年環法自由車賽（Tour de France）拿下2站冠軍，隊上的斯洛維尼亞選手摩荷瑞克（MatejMohoric）及比利時的圖恩斯（Dylan Teuns）分別在第7和第8站掄魁。

巴林勝利車隊的荷蘭籍爬坡專家選手普爾斯（WoutPoels）今天在第18站前排列隊時，露出苦笑。

巴林車隊的公關人員表示，車隊遵守比賽的一切規定，他們正在等待相關單位對搜索行動提出解釋。克羅埃西亞籍車隊經理米霍列維奇（Vladimir Miholjevic）說，車隊選手因此受到驚嚇。

西班牙移動之星車隊（Movistar Team）昨晚和巴林勝利車隊住在同一家飯店，但並未遭到搜索。

法國警方相關單位證實有突檢一事，並表示已查扣選手檔案資料。

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