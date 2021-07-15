歐國盃／義大利女球迷掀上衣露胸慶奪冠 多人鹹豬手失控狂摸

義大利勇奪歐國盃，球迷大舉上街慶祝，在網友瘋狂改圖對義軍及英軍開玩笑之際，較早前一段網上瘋傳影片引起熱議。事件發生於歐國盃4強義大利在12碼大戰贏西班的晚上，1名義大利女球迷在贏球後興奮得掀起球衣、露出胸部慶祝，未料附近眾多男球迷竟紛紛伸手「襲胸」，原本在歡笑的女球迷嚇得馬上拉低衣服，有部份人還未肯放手。影片在網上引起爭議，雖然有部份人認為女生裸露在先，但許多人認為女生「展示」和「可以觸摸」完全是兩回事，痛斥那群「鹹豬手」是畜牲。

義大利傳媒報導，歐國盃碰上新冠疫情，當地多處仍出現違反防疫規定的活動，網上不停傳出慶祝影片，民眾除了多人聚集更無戴口罩。而日前Twitter瘋傳一段多人襲胸女球迷的影片，事件其實發生於歐國盃四強義大利對西班牙的比賽，義軍在12碼大戰勝出之時。

從網傳影片可見，義大利女球迷跨坐在一名男友人肩膀上，這時女球迷掀起上衣展示胸部慶祝，她下面的男友人舉高手摸其胸部，未料附近大量男球迷竟同時伸手亂摸「襲胸」，女球迷原本還在歡笑慶祝，被突然襲來的多隻手嚇倒，馬上拉低自己的衣服，場面混亂下，還有「鹹豬手」伸進女球迷衣服內，推撞下她幾乎跌倒，幸好有其他球迷出手扶著。事件在網上引起爭議，有部份人批評該女球迷是個「暴露狂」，但許多網友認為即使女球迷露胸，不等於容許他人亂摸。

原本開心慶祝的女球迷嚇到馬上拉下衣服，但竟然還有人的手伸進其衣服內。圖／取自 Twitter

當地記者Selvaggia Lucarelli也在Twitter分享影片，直指女生拉起衣服，不等同其他球迷有權摸。當地女權主義者Carlotta Vagnoli也批評，「展示」和「觸摸」是兩回事，即使覺得女生在炫燿，都應該先徵得對方同意。

延伸閱讀：

【歐國盃決賽．圖輯】意大利重奪失落53年冠軍 球迷狂歡慶祝

歐國盃｜文仙尼「帶足球回羅馬」有彩蛋 獎盃底藏蘇格蘭球迷願望

文章授權轉載自《香港01》