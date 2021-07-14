聽新聞
test
0:00 / 0:00
美洲盃／梅西率阿根廷奪冠 內馬爾：足壇一直在等待這一刻
美洲盃冠軍賽最後由阿根廷以1：0擊敗巴西，巴西明星前鋒內馬爾稱2013到2017年在巴塞隆納的老隊友梅西是「歷史最佳球員」，也在賽後與對方相擁致意。
2019年巴西奪得美洲盃冠軍時主將內馬爾卻因傷未參賽，今年有望奪冠可惜卻差臨門一腳，他近日於社群媒體上寫道：「我的好友兼兄弟梅西，我很難過地告訴他：『你打倒我了。』我很不喜歡輸球，但這個傢伙太棒了，我對他的足球生涯只有尊敬，好好享受這一罐，足壇一直在等待這一刻，恭喜你，兄弟。」
阿根廷贏得了近28年第一座美洲盃冠軍，而身擁6座金球獎的梅西也在賽後獲選為賽事最佳球員，他也在賽後寫道：「我對這支球隊感到無比自豪，我要將勝利獻給我的家人，他們給予我前進的力量，以及所有愛我的平有與支持的球迷，尤其是4500萬受疫情影響的阿根廷人，這座冠軍意義重大。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言