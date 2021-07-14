美洲盃／梅西率阿根廷奪冠 內馬爾：足壇一直在等待這一刻

美洲盃冠軍賽最後由阿根廷以1：0擊敗巴西，巴西明星前鋒內馬爾稱2013到2017年在巴塞隆納的老隊友梅西是「歷史最佳球員」，也在賽後與對方相擁致意。 2019年巴西奪得美洲盃冠軍時主將內馬爾卻因

2021-07-14 16:14