快訊

刺殺海地總統是國造步槍？ 可能性低但「海地軍人恐最懂我槍械」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美洲盃／梅西率阿根廷奪冠 內馬爾：足壇一直在等待這一刻

聯合新聞網 / 綜合報導
內馬爾在賽後與梅西擁抱致意。 美聯社
內馬爾在賽後與梅西擁抱致意。 美聯社

美洲盃冠軍賽最後由阿根廷以1：0擊敗巴西，巴西明星前鋒內馬爾稱2013到2017年在巴塞隆納的老隊友梅西是「歷史最佳球員」，也在賽後與對方相擁致意。

2019年巴西奪得美洲盃冠軍時主將內馬爾卻因傷未參賽，今年有望奪冠可惜卻差臨門一腳，他近日於社群媒體上寫道：「我的好友兼兄弟梅西，我很難過地告訴他：『你打倒我了。』我很不喜歡輸球，但這個傢伙太棒了，我對他的足球生涯只有尊敬，好好享受這一罐，足壇一直在等待這一刻，恭喜你，兄弟。」

阿根廷贏得了近28年第一座美洲盃冠軍，而身擁6座金球獎的梅西也在賽後獲選為賽事最佳球員，他也在賽後寫道：「我對這支球隊感到無比自豪，我要將勝利獻給我的家人，他們給予我前進的力量，以及所有愛我的平有與支持的球迷，尤其是4500萬受疫情影響的阿根廷人，這座冠軍意義重大。」

巴西 阿根廷 疫情 社群媒體 足球

相關新聞

美洲盃／阻止隊友嘲諷對手 梅西風度受外界讚賞

阿根廷日前在美洲杯決賽以1：0擊敗內馬爾領軍的巴西，隊長梅西也正式替國家的鄉親父老奪下生涯第一座冠軍，比賽結束時他與隊友一同在場上狂歡，正當保羅（Rodrigo de Paul）準備唱起歌嘲諷對手時，

美洲盃／梅西率阿根廷奪冠 內馬爾：足壇一直在等待這一刻

美洲盃冠軍賽最後由阿根廷以1：0擊敗巴西，巴西明星前鋒內馬爾稱2013到2017年在巴塞隆納的老隊友梅西是「歷史最佳球員」，也在賽後與對方相擁致意。 2019年巴西奪得美洲盃冠軍時主將內馬爾卻因

划船好手黃義婷拚奧運 今起5日冬山河備戰

我國划船好手黃義婷備戰東京奧運，先前疫情關係無法下水練習，就在微解封之後，經向宜蘭縣政府提送防疫計畫，在兼顧防疫的前提下...

球星梅西搭機遇詐彈驚魂 取消度假計畫

日前率領阿根廷拿下美洲杯足球賽冠軍的球星梅西（LIONEL MESSI），私人座機在預備離阿開阿根廷Rosario機場時...

歐國盃／沒進球歧視留言灌爆 英格蘭球員：不會為出身道歉

英格蘭隊在歐國盃決賽對決義大利最終在PK大戰落敗，沒踢進球的3名球員社群帳號被辱罵灌滿。其中一名球員今天表示，他可以接受...

歐國盃／英格蘭球員PK沒踢進遭種族歧視 臉書刪惡毒留言

英格蘭足球代表隊昨天在歐國盃決賽黯然落敗後，多名球員因PK失利遭種族歧視言論霸凌。社群媒體臉書（Facebook）及推特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。