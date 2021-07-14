聽新聞
test
0:00 / 0:00
美洲盃／阻止隊友嘲諷對手 梅西風度受外界讚賞
阿根廷日前在美洲杯決賽以1：0擊敗內馬爾領軍的巴西，隊長梅西也正式替國家的鄉親父老奪下生涯第一座冠軍，比賽結束時他與隊友一同在場上狂歡，正當保羅（Rodrigo de Paul）準備唱起歌嘲諷對手時，他趕緊停下舞動，並揮揮手指向對方說No。
冠軍賽的這一分正是由保羅妙傳助攻給迪馬里亞（Angel Di Maria）拿下，成為阿根廷擊敗巴西的勝基，也難怪保羅會一時興起做出多餘的舉動，幸好隊長梅西適時阻止，雖然讓現場氣氛一度冷卻，卻也避免爆發更大衝突。
梅西如此具有風度的舉動也受到媒體與外界的好評，他在奪冠後感性表示要把這個勝利獻給過去一直在背後默默支持他的家人、朋友，以及支持的球迷，尤其是疫情攪局的現在，這座冠軍顯得更有意義。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言