美洲盃／阻止隊友嘲諷對手 梅西風度受外界讚賞

阿根廷日前在美洲杯決賽以1：0擊敗內馬爾領軍的巴西，隊長梅西也正式替國家的鄉親父老奪下生涯第一座冠軍，比賽結束時他與隊友一同在場上狂歡，正當保羅（Rodrigo de Paul）準備唱起歌嘲諷對手時，他趕緊停下舞動，並揮揮手指向對方說No。

冠軍賽的這一分正是由保羅妙傳助攻給迪馬里亞（Angel Di Maria）拿下，成為阿根廷擊敗巴西的勝基，也難怪保羅會一時興起做出多餘的舉動，幸好隊長梅西適時阻止，雖然讓現場氣氛一度冷卻，卻也避免爆發更大衝突。

梅西如此具有風度的舉動也受到媒體與外界的好評，他在奪冠後感性表示要把這個勝利獻給過去一直在背後默默支持他的家人、朋友，以及支持的球迷，尤其是疫情攪局的現在，這座冠軍顯得更有意義。