歐國盃／英格蘭球員PK沒踢進遭種族歧視 臉書刪惡毒留言

英格蘭足球代表隊昨天在歐國盃決賽黯然落敗後，多名球員因PK失利遭種族歧視言論霸凌。社群媒體臉書（Facebook）及推特（Twitter）今天雙雙宣布，正著手刪除相關發言。

這兩間美國社群巨擘表示，正在刪除種族歧視及仇恨的內容。英國政界也已對相關言論表示強烈譴責。

英格蘭隊的拉許福特（Marcus Rashford）、桑丘（Jadon Sancho）和沙卡（Bukayo Saka）昨天PK大戰都未能進球，成為眾矢之的，推特以及臉書旗下Instagram湧現大批謾罵霸凌的留言。

3人的推特和IG帳號都被攻擊，有球迷貼大量的猴子表情符號，也有英格蘭球迷用種族歧視的字眼辱罵。

總部位在舊金山的推特的發言人說：「昨晚針對英格蘭球員的種族歧視霸凌言論令人深惡痛絕，推特絕不容許。」

「過去24小時內，透過機器學習的自動化以及人工審核，我們迅速地移除超過1000條推文，永久停止一些違反規範的用戶帳號，其中大部分是我們利用科技主動發現察覺。」

臉書聲明也說，已「迅速移除昨晚針對英格蘭隊球員的辱罵性留言及帳號，我們會持續對違反規範的用戶採取行動」。

英格蘭教頭邵斯蓋特（Gareth Southgate）表示，這些歧視「不可原諒」，苦主之一拉許福特則說，「我可以接受對我表現的批評…但我永遠都不會針對我的出身道歉」。