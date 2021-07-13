快訊

本土新增28例、6死 即日開放18歲以上疫苗意願登記

歐國盃／英格蘭球員PK沒踢進遭種族歧視 臉書刪惡毒留言

中央社 / 華盛頓12日綜合外電報導
歐國盃決賽英格蘭在PK大戰。 美聯社
歐國盃決賽英格蘭在PK大戰。 美聯社

英格蘭足球代表隊昨天在歐國盃決賽黯然落敗後，多名球員因PK失利遭種族歧視言論霸凌。社群媒體臉書（Facebook）及推特（Twitter）今天雙雙宣布，正著手刪除相關發言。

這兩間美國社群巨擘表示，正在刪除種族歧視及仇恨的內容。英國政界也已對相關言論表示強烈譴責。

英格蘭隊的拉許福特（Marcus Rashford）、桑丘（Jadon Sancho）和沙卡（Bukayo Saka）昨天PK大戰都未能進球，成為眾矢之的，推特以及臉書旗下Instagram湧現大批謾罵霸凌的留言。

3人的推特和IG帳號都被攻擊，有球迷貼大量的猴子表情符號，也有英格蘭球迷用種族歧視的字眼辱罵。

總部位在舊金山的推特的發言人說：「昨晚針對英格蘭球員的種族歧視霸凌言論令人深惡痛絕，推特絕不容許。」

「過去24小時內，透過機器學習的自動化以及人工審核，我們迅速地移除超過1000條推文，永久停止一些違反規範的用戶帳號，其中大部分是我們利用科技主動發現察覺。」

臉書聲明也說，已「迅速移除昨晚針對英格蘭隊球員的辱罵性留言及帳號，我們會持續對違反規範的用戶採取行動」。

英格蘭教頭邵斯蓋特（Gareth Southgate）表示，這些歧視「不可原諒」，苦主之一拉許福特則說，「我可以接受對我表現的批評…但我永遠都不會針對我的出身道歉」。

歐國盃

延伸閱讀

歐國盃／英格蘭輸掉PK被罵翻 英相譴責不理智球迷

英格蘭輸掉了歐國盃：球迷暴走攻決賽與「輸球找戰犯」歧視失態？

歐國盃／讓英格蘭第7次輸在PK 義大利門將獲頒最佳球員

歐國盃／英格蘭PK輸義大利飲恨 凱恩：世上最糟感受

相關新聞

歐國盃／英格蘭球員PK沒踢進遭種族歧視 臉書刪惡毒留言

英格蘭足球代表隊昨天在歐國盃決賽黯然落敗後，多名球員因PK失利遭種族歧視言論霸凌。社群媒體臉書（Facebook）及推特...

LAVA｜Xtrail 撒野墾丁 開創台灣運動賽事新感受

國際級「LAVA｜Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華」將於恆春墾丁舉辦。 今年五月份，知名越野跑賽事環勃朗峰越野賽 UTMB 集團宣布與 IRONMAN 世界鐵人三項賽事聯手於 2022 年陸

自行車／瞧瞧傳說中的「中湖戰備道」

要說騎車戴口罩不舒服嗎🤔️感覺好像差不多因為都很累😅但反而改掉動不動就要休息的習慣 ⚠️全程戴口罩保持距離 ⚠️喝水吸管鑽進口罩 🎉61個月(二子坪)(巴拉卡)=2x8=16

歐國盃／苦盼53年義大利捧金盃 葡萄牙C羅首穿金靴

歐洲國家盃最後一戰，英格蘭隊再度讓英國人心碎，昨天在一百廿分鐘正規賽、延長賽和義大利隊一比一僵持不下，最後在ＰＫ大戰以二...

歐國盃／英格蘭輸掉PK被罵翻 英相譴責不理智球迷

英格蘭隊在歐國盃決賽對決義大利，最終在PK大戰落敗，沒踢進球的3名球員推特和IG帳號被辱罵灌滿，英國首相強生（Boris...

歐國盃／PK大戰英格蘭3球員未踢進 網上湧入歧視留言

英格蘭國家隊在2020歐洲國家盃決賽中輸給義大利後，英國足總（The Football Association）發表聲明譴責...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。