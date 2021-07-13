LAVA｜Xtrail 撒野墾丁 開創台灣運動賽事新感受

國際級「LAVA｜Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華」將於恆春墾丁舉辦。

今年五月份，知名越野跑賽事環勃朗峰越野賽 UTMB 集團宣布與 IRONMAN 世界鐵人三項賽事聯手於 2022 年陸續推出 UTMB 世界系列賽。無獨有偶，今年 LAVA 台灣鐵人公司與 XTERRA Taiwan 攜手合作，以 LAVA｜ Xtrail 於恆春墾丁舉辦擁有國際水準，並結合在地風格的越野跑、登山越野車賽。

自 2018 年以來，XTERRA Taiwan 越野三項賽持續受外媒肯定評選為亞洲優質賽事。在台擁有豐富執賽經驗的 LAVA 台灣鐵人公司團隊亦於 2021 年報名參加，以選手身分體驗賽事。有感於雙方對台灣運動賽事產業都有長期經營及永續發展的營運理念，因此決定從深耕墾丁開始，未來希望拓展於台灣各地，並放眼國際。於是，十多年來累積了數十場國際、國內賽事豐富經驗的 LAVA 台灣鐵人公司，在 XTERRA Taiwan 贊助支持下，於 11 月 20~21 日共同打造別開生面 「LAVA｜Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華」。

秉持賽事理念，心繫台灣運動賽事發展

談起這次合作淵源，LAVA 鐵人公司總經理鄭世奇表示：「 2018 年 XTERRA 品牌進入台灣時，我們就相當關注這場賽事，也剛好今年有機會實際參與賽事。與 XTERRA Taiwan 聊過之後發現我們有共同的賽事理念，推廣運動不光是為了辦賽事，養成運動習慣的大眾將會擁有豐閱生活的能力，能促使城鄉間的觀光與發展，我們相信『一起做』的力量會更強大。」

共同的理念成就了合作的機緣，針對此次的合作發展，XTERRA 亞太區行銷總監的 J-D Cousens 表示：「過去 XTERRA 一直被認定為越野三項的品牌，但這對現今的運動產業是不夠的！所以我們希望與其他志同道合的夥伴合作，共同推廣我們認同的理念，用不同型態的賽事模式，來強調人與土地、環境之間的關係，讓每個友善的連結，都能朝永續的方向發展。」

一個是鐵人三項品牌，一個是越野三項品牌，兩種類似卻風格截然不同的運動，依舊能在目標相同的前提下迸出燦爛的火花。期以雙強聯手的力量，讓台灣再多一場國際級水準的賽事，促使這片渾然天成的越野運動環境，吸引更多國外選手的目光。

LAVA鐵人公司與 XTERRA 攜手合作打造「LAVA｜Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華」

登山越野車、越野跑，雙日賽事多重體驗

舉辦於 11 月 20~21 日的登山越野車、越野跑賽事採多樣化賽制。第一天（20日）舉辦的登山越野車賽，將競賽項目細分為 25 公里及 11 公里 Cross Country 登山車越野賽、2.5 公里一圈的限時越野繞圈賽以及 5 站賽道的 Enduro 全地形耐力賽。為了讓全球喜愛登山車運動的好手都能來體驗墾丁國際等級的賽事路線，特別邀請了亞運下坡車銀牌得主、亞洲唯一取得世界全地形耐力巡迴賽（Enduro World Series）選手資格的「阿丹」江勝山，以登山車賽制來規劃賽道。

「會認識墾丁是因為參加 XTERRA ，在之前我對墾丁的印象只有觀光跟大海。」現任桃園市體育自由車委員會的主委的江勝山笑說：「沒想到可騎性最長的 XC 路線就在墾丁，我騎的時候心底就在想，墾丁的山擁有打造為國際性賽事的潛力。」曾經參加海外無數賽事的阿丹，為了推廣國內登山車運動，已舉辦許多大大小小的賽事，這次他將以豐富的辦賽經驗，把登山車賽制與 XTERRA 的墾丁賽道結合，期以國際上頂尖車手熟悉的競賽規則，讓媲美為登山車天堂的墾丁躍上國際舞台，未來能吸引更多海內外選手一塊參賽。

亞洲越野車王「阿丹」江勝山為 LAVA｜Xtrail 打造國際級登山車賽道。

「 LAVA｜Xtrail 的路線從新手跟老手都可以體驗，從 11 公里的 Cross Country 到 25 公里 Enduro ，從簡單到困難都有。 Enduro 目前是全世界最多人玩的登山車項目，結合 Cross Country 與 Downhill 的條件，算是最有挑戰性、最需要技巧的項目。」江勝山笑說：「有些路段可能比較難一點，但是登山越野車運動，觀念要有，牽車很正常。」

隔日21日的越野跑賽事則邀請經驗豐富的資深越野跑者 Kate 協助路線串接。LAVA｜Xtrail 不同於北部常見的濕滑，陡升陡降的地形，墾丁賽道可跑性高，地貌原始且充滿技術性，從河床、林道、山徑到遼闊的翠綠草原，登高後眺望遠方海景，並與大尖山比鄰而立。此次不同於過去 XTERRA 越野跑路線，在路線上略加巧思變化，LAVA鐵人公司賽事總監李汎璿表示：「越野賽最大的特色，就是會因應季節、天候而有所不同，這次在路線上稍作調整，避免重疊 XTERRA 路線，讓參賽者親臨賽道有不同的感受。」

「LAVA｜Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華」登山車賽道地貌原始且充滿技術性。

越野跑比賽項目分為 21 公里門馬羅組、11 公里南灣組及 2.5 公里石牛溪組接力賽，其中接力賽以 3 小時計時繞圈，繞圈越多的隊伍優勝。而在 21 公里門馬羅組除了個人賽，也新設了『不讓你落單』團體賽。

不讓你落單，呼朋引伴來同樂

21 公里越野賽對一般跑者並不容易，在安全至上的原則中，三個人一組互為照應，在歡樂氛圍的背後是運動安全的考量。LAVA 鐵人公司與 XTERRA Taiwan 在籌備運動賽事的安全上做得很完善，盡可能追求兼顧安全又能打造歡樂氣氛，讓選手能安心參賽。

『不讓你落單』不只是一場競賽，更是一場越野嘉年華。變化豐富的越野賽道是選手間共同的話題，也是創意賽制背後的用心；LAVA｜Xtrail 會提供美食佳餚與音樂饗宴，希望讓參賽者在體驗山林原野風光之餘，也能感受 After party 嘉年華氣氛，同時交到更多朋友，期待大家一起來同樂。

一起歷經挑戰的夥伴，讓美景加乘、野趣加分。

追求永續發展 在地品牌放眼世界

同樣秉持追求永續發展的理念，LAVA｜Xtrail 呼籲選手共同守護山林，減少使用一次性餐具，我們的目標是做出一場全台灣垃圾量最少的賽事，降低對山林戶外的衝擊並影響生態。除此之外，從報名禮、紀念T恤到完賽獎牌都採用再生材質，偕同參賽者一同榮耀山林大地。

11 月 20~21 日在「LAVA｜Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華」不只是一場比賽，在後疫情時代，兩個品牌不畏環境的嚴峻攜手合作，傳遞運動人的正能量。疫情終將會過去，但不會過去的是我們對於運動的熱情。邀請大家帶上好朋友，用運動的方式貼近山林，一起來探索我們的世界。

「LAVA｜Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華」充滿挑戰的賽道，等你呼朋引伴來闖關。

2021 LAVA｜Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華

活動日期：2021 年 11 月 20~21 日

活動地點：墾丁六福山莊（946 屏東縣恆春鎮墾丁里大溪巷 5 號）

活動項目：

11 月 20 日（六） MTB 登山車

11 月 21 日（日）Trail Run 越野跑

賽事資訊：https://taiwantriathlon.pse.is/3gzer4