自行車／瞧瞧傳說中的「中湖戰備道」

要說騎車戴口罩不舒服嗎🤔️感覺好像差不多因為都很累😅但反而改掉動不動就要休息的習慣

⚠️全程戴口罩保持距離 ⚠️喝水吸管鑽進口罩

🎉61個月(二子坪)(巴拉卡)=2x8=16(倒過來)

其實查過61….但西濱我🙅‍♂️

或許我們騎車時間點真的太奇怪…如果不是跟活動…我很少看到大陣仗(通常都是11點-3點才開始騎…很怕睡不飽又餓肚子😂)偶爾真的遇不到人😅一方面夏天太熱(30度以上)

也因此抓的時間&地點都不能太久太多

之前在家附近戴口罩試騎 覺得還可以

我覺得這個很重要‼️如果發現無法

就放過自己 不要勉強

因為我的速度真的很慢..要說很喘也還好

巴拉卡就慢慢的⋯⋯雖然當時3點多開始騎看手機顯示34度…但有樹蔭又不曬反而還好😅直到二子坪(還邊哼歌😂）…

到二子坪感覺人不多⋯⋯但我們就閃遠遠的

時間還可以 想說中湖戰備道4.6k爬91

走呀….都沒看過傳說中的路

沒想到陡到差點牽車 但好爽😄(700m爬快80)

辛苦後看到的風景

這就是為什麼我愛騎車的原因…

或許有人不認同疫情下運動…

但想運動的就要確實做好

⚠️保持距離、口罩戴好…有流汗就很好👍

疫情速速退散….滾