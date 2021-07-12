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歐國盃／英格蘭輸掉PK被罵翻 英相譴責不理智球迷

中央社 / 倫敦12日綜合外電報導
英格蘭PK戰不敵義大利。 美聯社
英格蘭PK戰不敵義大利。 美聯社

英格蘭隊在歐國盃決賽對決義大利，最終在PK大戰落敗，沒踢進球的3名球員推特和IG帳號被辱罵灌滿，英國首相強生（BorisJohnson）今天譴責「惡劣的」種族歧視。

強生在推特表示：「英格蘭隊值得被稱為英雄，而不是在社群媒體受到種族霸凌。」

他說：「那些留下惡劣咒罵的人應該感到可恥。」

英格蘭隊的拉許福特（Marcus Rashford）、桑丘（Jadon Sancho）和沙卡（Bukayo Saka）在PK大戰都沒踢中，3人的推特和IG帳號都被攻擊。

有球迷貼大量的猴子表情符號，也有英格蘭球迷用種族歧視的字眼辱罵。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）在推特表示，他們已經「注意到在社群媒體上，針對歐國盃決賽球員有一些冒犯和種族歧視的言論。」

「這些言論完全不可接受，不能被容忍，將會對此展開調查。」

保守黨議員圖根哈特（Tom Tugendhat）要求社群媒體公司採取行動。

他在推特上說：「社群媒體有廣告演算法，卻沒辦法停止針對這些優秀年輕人的種族歧視。」

他說：「那些留言的人真可悲，應該要被揭露姓名，公開面對後果，那些發文的人都是在利用仇恨吸血。」

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